Das Spin-Off des Reality-TV-Dauerbrenners "Below Deck" sticht in die vierte Saison und begleitet acht "Yachties" in Sardinien, die auf Luxuscharter ihre Fischbrötchen verdienen

Sticht bereits in die vierte Saison: "Below Deck Sailing Yacht". Foto: Amazon Prime Video

Reality-TV kann so einfach sein: Nimm ein Boot, eine trinkfreudige Mannschaft, viel Alkohol, enge Kajüten und Bikinis. Fertig ist das wasserdichte Seemannsrezept, mit dem seit zehn Jahren klar Schiff gemacht wird.

Die Serie Below Deck dreht seit 2013 auf unterschiedlichen Luxusyachten in türkisfarbenen Gewässern. Acht junge Frauen und Männer verdienen dort als Schiffsstewardessen und Deckarbeiter während mehrtägiger Yachtcharter ihre Fischbrötchen. Sie organisieren Strandpicknicks, kümmern sich um die Badebespaßung und sorgen für reichlich Alkohol – immer und überall. Zwischen den Chartern fließt dann auch noch reichlich Hochprozentiges in die Münder der Mannschaft. Man muss kein "Yachtie" sein, um zu wissen, dass dabei die Wellen hochgehen.

Tausche Motor gegen Segel

Das Konzept funktioniert und ist so erfolgreich, dass mittlerweile etliche Spin-offs gedreht wurden. Below Deck Sailing Yacht tauscht etwa Motor gegen Segel und sticht in der mittlerweile vierten Saison auf Amazon Prime / Hayu rund um Sardinien in See.

Dabei wird auf altbewährte Gesichter gesetzt: Kapitän Glenn, der kein Wässerchen trüben kann. Chef-Stewardess Daisy, die unter Alkoholeinfluss wahrlich kein Mauerblümchen ist. Und der erste Offizier Gary, der alles abschmust, was nicht bei drei auf dem Segelmast ist.

Die eigentliche Hauptdarstellerin geht dabei leider fast etwas unter: die Segelyacht Parsifal III, die für rund 235.000 Euro die Woche übrigens tatsächlich gechartert werden kann. Mit einer anderen Crew, versteht sich. (Anna Wiesinger, 27.4.2023)