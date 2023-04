Harry Belafonte verstarb im Alter von 96 Jahren. Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Der Sänger, Schauspieler und Bürgerrechtler Harry Belafonte ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die "New York Times" am Dienstagnachmittag. Die Musiklegende wurde mit dem "Banana Boat Song" mit der markanten Gesangslinie "Day O" in den 1950er-Jahren weltberühmt.

Seine Popularität nutzte er in der Folge auch im Zusammenhang mit seinem politischen Engagement.

Belafonte wandte sich mit der Zeit immer stärker dem politischen Aktivismus zu. Er war gut mit Martin Luther King Junior befreundet und engagierte sich gegen die Apartheid und den Vietnamkrieg sowie für die US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Sein Einsatz für die Menschenrechte führte ihn auch mehrmals nach Österreich. So war er 1992 Gast am Wiener Opernball und gastierte auch im Rahmen von Konzerten hierzulande. (APA, red, 25.4.2023)