Der Tschechoslowakische Wolfshund ist eine der wenigen legalen Züchtungen, die auf bewusste Kreuzungen von Hunden mit Wölfen zurückgehen. Foto: Imago / Panthermedia

Während der Wolf in unserer Breiten nicht zuletzt aufgrund vieler furchterregender Märchen und Mythen negativ besetzt ist, sahen vor allem die jagenden Völker Nordeuropas und Nordamerikas in ihm einen respektierten Konkurrenten, wenn nicht gar einen Bruder oder Beschützer. Und tatsächlich entwickelte sich aus dem Wolf ja auch vor rund 35.000 Jahren der heute "beste Freund des Menschen", nämlich der Hund.

Der Nimbus des Unzähmbaren und Wilden dürfte wohl auch jene Leute faszinieren, die auch heute lieber noch zu Tieren greifen, die näher am Original liegen. Vor allem in den USA, wo Wölfe und Hunde legal gekreuzt werden dürfen, sind derartige Hybride längst im Trend. Auch aus Deutschland gibt es Berichte, wonach die Nachfrage nach solchen Kreuzungen stark steigt. Die Folgen sind jedoch häufig unschön – für beide Seiten.

Geschütztes Wildtier

Bis heute teilen Wolf und Hund den allergrößten Teil ihrer Gene und sind auch imstande, miteinander fruchtbare Nachkommen zu zeugen. Die Mischlinge oder Hybride können dabei wie der Vater oder die Mutter oder alles dazwischen aussehen, gelten in der EU aber unabhängig von ihrem Erscheinungsbild erst ab der fünften Generation als Hund. Vorher sind sie ein geschütztes Wildtier, das von Privatleuten ohne entsprechende Genehmigung nicht gehalten werden darf.

In den USA gibt es laut der US- Organisation Mission Wolf zwischen 250.000 und 500.000 Wölfe und Hybride in privater Haltung. Viele davon sterben jung, doch an Nachschub mangelt es nicht, denn die Welpen bringen je nach Wolfsähnlichkeit hunderte bis tausende Dollar pro Exemplar ein. Gleichzeitig werden jedes Jahr tausende Tiere ausgesetzt oder eingeschläfert, weil Besitzerinnen und Besitzer überfordert sind. Nur ein kleiner Prozentsatz kommt in Auffangstationen wie bei Mission Wolf unter.

Große Nachfrage in Europa

Laut Welttierschutzorganisationen steigt jedoch auch in Europa die Nachfrage nach Mischlingen mit hohem Wolfsanteil, wobei die Tiere oft aus den USA oder auch aus Osteuropa eingeführt und mit falschen Papieren als Hunde deklariert werden. 2017 wurde der Bestand solcher Hybride in Deutschland auf ca. 1000 geschätzt, mit Tendenz nach oben. Aus Österreich liegen keine Zahlen dazu vor, das Problem scheint jedoch bislang nicht übergeschwappt zu sein: Beim Österreichischen Kynologen-Verband hat man bisher keine Anfragen zu dem Thema verzeichnet, und auch der österreichische Zoll hat bis jetzt keine Wolfsmischlinge aufgegriffen.

In den USA haben Kreuzungen von Wölfen und Hunden schon länger Tradition. Foto: AP

Während die meisten Menschen sich angesichts von Wolf-Hund-Hybriden eher Sorgen um deren Gefährlichkeit machen, sind es gewöhnlich eher die Tiere als die Menschen, die Schaden nehmen. Weder zeichnen sich Mischlinge allgemein durch höhere Aggressivität aus, noch sind – im Vergleich zu anderen Hunden – vermehrte Angriffe durch sie bekannt. Allerdings sind sie deutlich scheuer und schwerer zu führen als Hunde. Zudem kauen und graben sie begeistert und brauchen enorm viel Aufmerksamkeit. "Man muss sehr jung anfangen mit der Sozialisierung", erklärt Kurt Kotrschal, Mitbegründer und langjähriges Leitungsmitglied des Wolfsforschungszentrums Ernstbrunn, "und auch dann ist es ein 24-Stunden-Job, sieben Tage die Woche."

Überforderte Besitzer



Dazu kommt, dass die Tiere leicht unter Reizüberflutung leiden: Viele Menschen, Fahrzeuge, Gerüche und Aktivitäten um sie herum bedeuten enormen Stress. "Für unsere Kulturumgebung sind sie ungeeignet", fasst Kotrschal zusammen. All diese Umstände führen dazu, dass die meisten Menschen, die sich einen Wolfshybriden kaufen, bald mit ihm überfordert sind. Allerdings kann man ihn nicht wie einen Hund im nächsten Tierheim abgeben. "Die meisten enden in kleinen Verschlägen oder werden eingeschläfert", weiß Kotrschal. Aus diesem Grund ruft auch die Welttierschutzorganisation eindringlich dazu auf, solche Wolfshunde nicht zu kaufen.

Zu Kreuzungen zwischen Wolf und Hund kann es aber auch in freier Natur kommen. Die daraus entstehenden Mischlinge sind für den Menschen nicht gefährlicher als der Wolf, wohl aber für die Wölfe selbst: Man befürchtet, dass sie durch die Einkreuzung von Hundegenen Eigenschaften entwickeln könnten, die ihre Anpassung an die Umwelt beeinträchtigen. Aus diesem Grund wird die Fortpflanzung von nachgewiesenen Mischlingen verhindert: Gewöhnlich werden sie getötet, in manchen Ländern versucht man, sie einzufangen, zu sterilisieren und wieder freizulassen.

In freier Natur sind Kreuzungen zwischen Hund und Wolf äußerst selten. Foto: RONALD WITTEK/EPA

Zum Glück sind solche Verpaarungen selten: So wurden seit der Wiederansiedlung des Wolfes in Deutschland im Jahr 2000 lediglich drei Fälle dokumentiert, in denen Wölfinnen sich in Ermangelung unverwandter wölfischer Partner einen Fehltritt mit einem Hund leisteten. Generell besteht die Chance auf solche Mesalliancen am ehesten in Ländern mit vielen frei laufenden Hunden, wie etwa Italien, wie Albin Blaschka vom Österreichzentrum Bär Wolf Luchs erklärt.

Keine Risse in Österreich

Meldungen, wonach Hybride für steigende Vorfälle auf der Weide verantwortlich sein sollen, haben sich bisher zumindest in Österreich nicht bestätigt. Bei den genetischen Untersuchungen, die bei jedem Riss von Weidetieren durchgeführt werden, war laut Blaschka bis jetzt noch nie ein Wolf-Hund-Hybrid der "Täter". Tatsächlich können hinter manchen Angriffen aber auch herkömmliche Hunde stecken, deren natürlicher Jagdtrieb in vielen Fällen noch vorhanden geblieben ist.

Wer hierzulande im Siedlungsgebiet einem vermeintlichen Wolf begegnet, hat es vermutlich mit einer von zwei Hunderassen zu tun, die ihrem Vorfahren stark ähneln: dem Tschechoslowakischen Wolfshund oder dem Saarlooswolfhund.

Scheu und schreckhaft

Ersterer geht auf einen Versuch der tschechoslowakischen Armee in den 1950er-Jahren zurück: In der Hoffnung auf wetterfeste, scharfe Diensthunde für den Grenzschutz wurden Schäferhunde mit Karpatenwölfen gekreuzt. Allerdings erwiesen sich die Tiere als scheu und schreckhaft. Nur einige Exemplare ab der fünften Generation waren überhaupt einsatzfähig, und auch das nur nach einer sehr intensiven und aufwendigen Sozialisation durch ihre jeweiligen Hundeführer, sodass das Projekt in den 1970er-Jahren aufgegeben wurde. Erst 1982 wurde die Zucht durch Privatleute wieder aufgenommen, diesmal ohne militärische Ziele.

Manche Hunderassen wie Windhunde schauen dem Wolf zwar nicht mehr ähnlich, weisen aber einige seiner Merkmale auf. Foto: DELIL SOULEIMAN/AFP

Der Saarlooswolfhund stammt aus den Niederlanden und ging vor rund 100 Jahren aus einer Kreuzung zwischen einem Deutschen Schäferhund und einem sibirischen Wolf hervor. Diese sollte dem Schäfer wieder mehr natürliche Eigenschaften bescheren, doch auch in diesem Fall schlugen die Wolfsgene vor allem durch erhöhte Vorsicht und Zurückhaltung zu Buche.

Beide Rassen sind nur etwas für sehr erfahrene Hundehalter mit viel Zeit, Geduld und genügend Auslauf. Zu den Rassen, die dem Wolf zwar nicht besonders ähnlich sehen, aber ihm charakterlich nah sind, zählen unter anderem Wolfsspitz, Chow-Chow und Windhunde. Für sie gilt Ähnliches wie für Wölfe, über die Kotrschal sagt: "Es ist eine gute Kooperation mit ihnen möglich, aber nur auf Augenhöhe. Das sind keine Gefallen-wollen-Typen. (Susanne Strnadl, 30.4.2023)