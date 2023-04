Österreich feiert seine Literatur bei der Leipziger Buchmesse. Aber die heimischen Verlage haben einen schwindenden Anteil am deutschsprachigen Buchmarkt. In der Branche ächzt und kracht es im Gebälk

Eine Strategie für gezielte Kulturpolitik fehlt, sagt der Buchmarktexperte Rüdiger Wischenbart in seinem Gastkommentar.

Wenn Autorinnen und Autoren aus Österreich ihren großen Gastauftritt zur Leipziger Buchmesse feiern, zeichnet sich schon jetzt ein buntes wie lebendiges Programm ab. Vor allem kann Leipzig zur Bühne werden für eine jüngere Generation von Autorinnen – ja, Frauen sind hier deutlich in der Überzahl, viele unter ihnen unter 40, jedoch bislang im großen deutschen Sprachraum nur wenig präsent. Viele ihrer Bücher schlagen andere Themen und Stilrichtungen an als jene der bereits arrivierten Schriftsteller. Hier kann Leipzig große Chancen eröffnen.

Für die österreichischen Verlage indessen ist die Situation deutlich weniger von tollen Ausblicken geprägt. Der Marktanteil von Büchern aus österreichischen Verlagen in Deutschland beläuft sich gerade mal auf ein Prozent. Das ist die Kennzahl, die der Hauptverband des österreichischen Buchhandels unlängst veröffentlichte. Nach Wohnbevölkerung bemessen sollte dieser Marktanteil um die zehn Prozent liegen.

Ausgewählten österreichischen Verlagen kommt seit drei Jahrzehnten eine gutdotierte und immer wieder stolz präsentierte Verlagsförderung zugute, wobei rund ein Drittel der Mittel aus dem Kunstministerium für Marketing bestimmt ist. Die Ein-Prozent-Marke ist nicht gerade ein Erfolgsausweis für diese Fördermaßnahmen.

Auch innerhalb Österreichs ist der Anteil an Angeboten aus österreichischen Verlagen ziemlich überschaubar. Ein Blick auf die Büchertische in Schaufenstern und nahe am Eingang jeder größeren und gut sortierten Buchhandlung macht dies anschaulich. Genaue Zahlen dazu sind – zumindest öffentlich – nicht verfügbar.

Tiefe Bruchlinien

Die Situation ist umso dramatischer einzustufen, als im inneren Gefüge der Buchbranche tiefgreifende Bruchlinien und Verschiebungen zu diagnostizieren sind. Zu Jahresbeginn wurde der Konkurs eines der wichtigsten heimischen Großhändler für Bücher bekannt. Dessen Verlagskunden warten immer noch auf die Überweisung der Erlöse aus dem Weihnachtsgeschäft. Der Konkursverwalter hat eine Quote von 20 Prozent in Aussicht gestellt. Als Notmaßnahme hat das Kunstministerium unlängst zusätzliche Fördermittel angekündigt.

Der Zwischenbuchhandel ist insgesamt, nicht nur in Österreich, seit längerem schon in Turbulenzen, weil die Logistik immer komplexer wird, die Kosten steigen und Konsumentinnen und Konsumenten ganz selbstverständlich erwarten, interessante Titel in unterschiedlichsten Formaten zu bekommen – gedruckt, als E-Book oder auch als Hörbuch –, und dies nicht nur im traditionellen Buchhandel, sondern vermehrt auch in Abonnements, als Streaming oder in digitaler Ausleihe in Bibliotheken.

Wichtiger Generationenwechsel

Verlage konnten früher darauf vertrauen, dass es ausreicht, auf eine gute Auswahl von Autorinnen und Autoren, Themen und Titeln zu achten. Heute aber gilt es, auf unterschiedlichsten, insbesondere digitalen Kanälen, von Instagram bis Tiktok mit dessen eigenem #BookTok-Kanal, über Bücher direkt mit Lesenden zu kommunizieren.

In mehreren heimischen Verlagen wurde zumindest in Programmplanung und Marketing in jüngster Vergangenheit ein Generationswechsel vollzogen, mit dem versucht wird, diesen neuen Herausforderungen entgegenzukommen. In den Geschäftsführungen wurde diese wichtige Verjüngung – mit wenigen Ausnahmen – nicht durchgeführt.

Herausforderungen und Konkurrenzdruck sind massiv gewachsen. So viele Formate und Kanäle zu bespielen, das verlangt, neue Wege zu beschreiten, neue Praktiken zu lernen und zu implementieren und kräftig zu investieren. Bei den extrem kleinteiligen Betriebsgrößen in Österreich ein schwieriges Unterfangen. Wiederum finden sich positive Ausnahmen, etwa ein gut positionierter Kleinverlag, der eine Vertriebs- und Logistikkooperation mit zwei ähnlichen Häusern in Deutschland und der Schweiz eingegangen ist. Aber das sind Ausnahmen.

Schmerzhafte Analyse

Erforderlich wäre ein koordinierter strategischer Anstoß. Hier kommt wieder die Verlagsförderung ins Spiel. Statt eilig Lücken zu stopfen, wie beim jüngsten Großhandelskonkurs, gilt es eine – gewiss schwierige, schmerzhafte, auch kontroversielle – Analyse zu erstellen, wo überall es ächzt und kracht im Branchengebälk. Und den Blick nach außen zu richten, um Ausschau zu halten nach anderswo bereits erfolgreichen Praktiken wie etwa Kooperationsmodellen sowie den grenzüberschreitenden Erfahrungsaustausch in Sachen gezielte Innovationen und neue Geschäftsmodelle zu fördern.

Im Leipzig-Programm wird indessen allein die Freude an der Literatur ausgestellt. Durchaus zu Recht und vielversprechend. Aber das Momentum von Leipzig sollte dringend auch für eine kritische Arbeit zu Hause genutzt werden.

Bei einem vom Kunstministerium unlängst organisierten Dialog mit Kulturschaffenden aller Branchen hat es die Vertreterin der vielen kleinen Organisationen, die letztlich für die Vielfalt und Stärke des kulturellen Lebens stehen, knapp und präzise auf den Punkt gebracht: Österreich habe zwar eine kulturelle Förderpolitik. Aber es fehle eine Strategie für eine gezielte Kulturpolitik! Die braucht es im Bereich Buch und Verlage ganz dringend. (Rüdiger Wischenbart, 26.4.2023)