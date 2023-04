19.40 REPORTAGE

Re: Rückkehr der wilden Riesen – Sind Wisente in Rumänien willkommen? 1790 wurde in Rumänien der letzte freilebende Wisent erschossen. Heute kehrt diese europäische Rinderart zurück. Doch nicht alle Rumänen freuen sich darüber: Auf der Suche nach Futter dringen die Tiere in die Dörfer ein.

Bis 20.15, Arte

20.15 INTERVIEWS

Kampf um die SPÖ Pamela Rendi-Wagner, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Andreas Babler stellen sich den Fragen von Puls-24-Info-Direktorin Corinna Milborn in ausführlichen Interviews. Mode rator Meinrad Knapp führt durch die Live-Sendung. Bis 0.25, Puls 24

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Allergien – Wenn die Natur dein Feind wird Ob gegen Pollen, Hausstaub oder Nahrungsmittel – jeder vierte Mensch in Österreich ist von Allergien betroffen. Schätzungen gehen davon aus, dass es bis zum Jahr 2050 sogar schon jeder Zweite sein könnte.

Bis 21.05, ORF 1

20.15 BÜRGERKRIEGSEPOS

Unterwegs nach Cold Mountain (Cold Mountain, USA 2003, Anthony Minghella) Es beginnt mit der Explosion am Beginn einer Schlacht des Amerikanischen Bürgerkrieges. Danach kämpft ein ungleiches Paar, das sich nur einmal geküsst hat, um seine Liebe: Pfarrerstochter Ada (Nicole Kidman) und Handwerker W. P. Inman (Jude Law), der sich vom Kriegsschauplatz nach Hause durchschlägt. Regisseur Anthony Minghella lässt Erinnerungen an Vom Winde verweht aufkommen. Bis 22.40, Arte

Nicole Kidman als wohlhabende, gebildete Pfarrerstochter und Donald Sutherland als ihr Vater in "Unterwegs nach Cold Mountain", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Paramount Pictures and Miramax

21.05 DOKUMENTATION

Arm trotz Arbeit – Die Krise der Mittelschicht Die Kluft zwischen Arm und Reich hat sich weiter vergrößert. So geraten immer mehr Erwerbstätige aufgrund schlecht bezahlter, befristeter Arbeitsverträge unter existenziellen Druck. Bis 22.40, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Irak – 20 Jahre nach dem US-Krieg Karim El-Gawhary ist zwei Jahrzehnte nach dem Krieg nach Bagdad gereist und zeigt, wie die Irakerinnen und Iraker bis heute mit den Folgen dieses Krieges zurechtkommen müssen. Bis 23.05, ORF 2

22.40 DOKUMENTARFILM

Aurora – Star wider Willen (D 2020, Inna Sahakyan) Als das Osmanische Reich 1915 mit dem Genozid an der armenischen Bevölkerung beginnt, wird die 14-jährige Aurora verschleppt. Nach ihrer Flucht in die USA wird ihre Geschichte in Hollywood als Stummfilm verfilmt. Später verschwinden die Filmrollen. Mithilfe von Filmfragmenten und Archivmaterial spürt Inna Sahakyans Film Auroras Leben nach. Bis 0.15, Arte

22.40 THRILLER

Das Schweigen der Lämmer (The Silence of the Lambs, USA 1991, Jonathan Demme) Jodie Foster als junge FBI-Agentin sucht bei der Klärung eines Serienmordes Unterstützung bei einem inhaftierten Kannibalen: Nicht nur die Maske des Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) ist längst im popkulturellen Gedächtnis verankert. Bis 1.00, Kabel eins