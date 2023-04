SPÖ-Mitgliederbefragung

565 Postings

KPÖ hat für Andreas Babler mit "klassischem sozialdemokratischem Programm" gewonnen

Die Zugewinne der Kommunisten in Salzburg zeigen für Traiskirchens Bürgermeister eine Sehnsucht nach Politik mit Kante. Die SPÖ will er in vier Schritten wieder einen