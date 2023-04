Archivbild vom Raumfahrtzentrum Esrange in Schweden. Foto: APA/AFP/MARC PREEL

Eine Forschungsrakete, die am Montag im schwedischen Esrange gestartet ist, ist weiter geflogen als geplant – nämlich bis nach Norwegen, wo sie schließlich abstürzte. Es kam dabei niemand zu Schaden, das norwegische Außenministerium reagierte allerdings verärgert.

Laut Pressemitteilung der Swedish Space Corporation (SSC) landeten Rakete und Nutzlast am Fallschirm 15 Kilometer jenseits der schwedisch-norwegischen Grenze, in den Bergen auf 1.000 Meter Höhe. Das Gebiet ist unbewohnt und gehört zur Kommune Målselv in Nordnorwegen in der Provinz Troms og Finnmark. Die Nutzlast ist inzwischen geborgen worden. Nun wird ermittelt, wie es zu der abweichenden Flugbahn kommen konnte.

Test in der Höhe

Bei dem Raketenstart ging es darum, die Nutzlast in 250 Kilometer Höhe zu bringen, damit dort bestimmte Experimente in Schwerelosigkeit ablaufen können. Es handelte sich dabei um das Texus-Programm der deutschen Raumfahrtagentur (DLR) und der European Space Agency (ESA), dessen Ergebnisse unter anderem für die Vorbereitung der Experimente auf der ISS eine Rolle spielt. (red, 26.4.2023)