In den kommenden Tagen soll das Thermometer vor allem in Andalusien auf bis zu 40 Grad steigen. Nun öffnen die Freibäder früher als gewöhnlich

Vor 62 Jahren nahm Spaniens meteorologischer Dienst AEMET seine Temperaturaufzeichnungen auf, in den kommenden Tagen könnte der langjährige Hitzerekord für April fallen: Auf bis zu 40 Grad Celsius dürften, glaubt man den AEMET-Wetterfröschen, die Temperaturen im Guadalquivir-Tal nahe der Großstadt Córdoba im Süden des Landes steigen. Die Behörden auf der iberischen Halbinsel bereiten die Bevölkerung auf die erste große Hitzewelle des Jahres vor – so früh wie nie zuvor.

Sevilla gilt als Hitzepol im Frühling 2023, der sich wie Sommer anfühlt. Foto: JORGE GUERRERO / AFP

"Stetiges Einströmen sehr warmer und trockener Luftmassen aus Afrika in Zusammenspiel mit atmosphärischer Stabilität und starkem Sonnenschein" führen die Meteorologinnen und Meteorologen technisch als Grund für die ungewöhnlich frühe Hitze an. Diese sei eigentlich "typisch für den Sommer", wenngleich das Hoch den Kriterien für eine Hitzewelle, also hohe Temperaturen über einen längeren Zeitraum, vermutlich nicht entsprechen dürfte. Die Gefahr von Waldbränden sei nach Angaben von AEMET aber im ganzen Land "hoch bis extrem". Seit drei Jahren registriert man in Spanien zudem unterdurchschnittliche Regenfälle.

Freibäder öffnen früher

In der Hauptstadt Madrid bereitet man sich auch sonst auf den Ernstfall vor. Schulen in den von der Hitze besonders betroffenen Regionen sollen ihren Stundenplan an die Temperaturen anpassen, Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen ihre Klimaanlagen früher anwerfen als gewöhnlich. Die Madrider U-Bahn soll einerseits ebenfalls klimatisiert betrieben werden, andererseits ihre Intervalle verdichten, um überfülle Waggons hintanzustellen. Die Freibäder in Madrid öffnen wegen der großen Hitze heuer schon einen Monat früher als sonst.

Im andalusischen Sevilla, das inmitten des prognostizierten Hitzepols liegt, wurde indes das Katastrophenbudget aufgestockt und weiteres medizinisches Personal in Dienst gestellt, um auf Fälle von Überhitzung vorbereitet zu sein. Bis Samstag geht dort noch das über die Grenzen der Region hinaus beliebte Volksfest "Feria de Abríl" über die Bühne, das zehntausende Besucherinnen und Besucher in die Metropole lockt – und das bei bis zu 40 Grad im Schatten.

Spaniens Umweltministerin Teresa Ribera erwartet "komplizierte Monate": "Abgesehen von extremen Episoden wie dieser hier erwarten wir durchschnittliche Niederschlagsmengen im Mai, im Juni und Juli. Weil es in den vergangenen Monaten aber weniger geregnet hat als normal, macht uns die Lage Sorgen." (red, 26.4.2023)