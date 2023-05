Familiengeschichten, Satire und Sachen zum Lachen von "White House Plumbers" und der dritten Staffel "The Great" über "City on Fire" bis "High Desert"

India Amarteifio als widerspenstige Queen Charlotte. Der "Bridgerton"-Ableger ist ab 5. Mai auf Netflix abrufbar Foto: Netflix

Große Krisen kündigen sich schon lange vorher an. Meine persönliche betrifft "Succession". Es geht dem Ende zu, und ich frage mich schon jetzt: Welche Streamingfamilie kann sie jemals ersetzen? Ken, Rome, Shiv, Con, Tom, Greg und die ganze wilde Bande sind mir ans Herz gewachsen. Seit "Six Feet Under" habe ich keinen solchen Abschiedsschmerz verspürt. Sie werden fehlen, niemand kann sie ersetzen, damit muss ich nun leben. Selber schuld.

Blick nach vorne also, und der verspricht zum Glück einiges. Schon den Trailer zu "The Idol" gesehen?

HBO

Die HBO-Serie wird im Mai beim Filmfestival in Cannes präsentiert und hat gute Chancen auf den Highlight-Platz des Jahres. Das Drama von Musiker The Weeknd, schlechter bekannt unter Abel Tesfaye, und "Euphoria"-Erfinder Sam Levinson erzählt die Story einer Popsängerin, die nach einem Nervenzusammenbruch wieder an die Spitze der Charts gelangen will. Die Hauptrollen spielen Lily-Rose Depp (ja, die!) und The Weeknd selbst. Start bei HBO ist der 5. Juni, hierzulande auf Sky. Sie wird mir hoffentlich helfen zu vergessen.

Was der Mai sonst noch bringt:

Ein Funken Hoffnung – Anne Franks Helferin

Die achtteilige Serie erzählt die Geschichte der jungen Sekretärin Miep Gies (Bel Powley), die während des Zweiten Weltkriegs half, ihren Chef Otto Frank (Liev Schreiber) samt seiner Familie vor den Nazis zu verstecken, darunter Anne Frank (Billie Boullet). Über die nächsten zwei Jahre kümmerte sie sich gemeinsam mit ihrem Ehemann Jan (Joe Cole) mit anderen um die Familien Frank, van Pels und Pfeffer, die sich in dem geheimen Anbau versteckten. Joan Rater und Tony Phelan ("Grey's Anatomy ", "Council of Dads") waren als Showrunner im Einsatz. Der Trailer verspricht viel Pathos, das muss man aushalten. 1.5., Disney+

KinoCheck Heimkino

Casa Grande

Amazon Freevee hat sich die exklusiven US-Erstausstrahlungsrechte an "Casa Grande" gesichert, einer zweisprachigen Serie, die die Geschichten der hart arbeitenden, oft unsichtbaren Wanderarbeiter in Kalifornien sowie der wohlhabenden Landbesitzer in Nordkalifornien erzählt. Die fünf Folgen haben Lauren Swickard ("A California Christmas") und Ali Afshar entworfen. Hauptrollen spielen John Pyper-Ferguson ("The 100", "Suits"), Christina Moore ("That '70s Show", "90210") und Madison Lawlor ("Juniper"). Es hat etwas von einer Telenovela, aber soll sein. Ich bin ja einst auch bei "Sklavin Isaura" hängen geblieben. 1.5., Freevee

trulyindiestudios

White House Plumbers

Die fünfteilige Serie erzählt, wie Nixons politische Saboteure E. Howard Hunt und G. Gordon Liddy versehentlich die Präsidentschaft stürzten, die sie eigentlich schützen wollten. Das ungleiche Paar plant im Komitee zur Wiederwahl des Präsidenten mehrere verdeckte Operationen – darunter das Abhören der Büros des Demokratischen Nationalkomitees im Watergate-Komplex. Dieses Projekt scheitert bekanntlich grandios. Das mit Woody Harrelson und Justin Theroux anzusehen ist ein besonderer Spaß. Die Serie wurde von HBO produziert und von David Mandel inszeniert, der schon bei "Veep" zugange war. Bei der Gelegenheit lohnt es, auf eine weitere inspirierende Satire jüngeren Datums hinzuweisen. Um Watergate geht es auch bei "Gaslit" mit Sean Penn und Julia Roberts. Sehenswert! 2.5., Sky

HBO

Das Geständnis der Frannie Langton

Die frühere Sklavin Frannie Langton aus der Karibik wird im georgianischen London Bedienstete in einem Herrenhaus. Als ihre Besitzer unter mysteriösen Umständen zu Tode kommen, gerät Frannie unter Mordverdacht. Die Vorlage dazu stammt von Sara Collins. Es geht um Rassismus und Diskriminierung. Eine queere Geschichte, erotisch, schön und spannend erzählt. 1.5., Canal+

MagentaTV

Der Pass

Die dritte Staffel ist zugleich die letzte, und ja, es werden wieder Morde passieren im tirolerisch-bayerischen Grenzland. Das Wetter ist schlecht, die Stimmung zwischen Gedeon Winter und Ellie Stocker mies wie eh und je, und dann passieren wieder unfassbar brutale Morde. Zumindest in der Chemie zwischen den beiden wird sich etwas verändern, so viel kann ich verraten. Hauptrollen spielen wieder Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek, Felix Kammerer ist dabei, sowie August Diehl. Die Drehbücher stammen von Christopher Schier, Senad Halilbasic und Robert Buchschwenter. Schier sitzt außerdem neben Thomas W. Kiennast auf dem Regiestuhl. 4.5., Sky

Filmtoast Trailer

Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Aus "Bridgerton" würde man vermuten: Diesen König kann Queen Charlotte sicher nicht freiwillig zum Gatten gewählt haben. Und so war es auch, und doch auch ganz anders, wie der von Shonda Rhimes selbst entwickelte Ableger der romantisch-erotischen Netflix-Schmusette erzählt. Wir sehen: prächtige Roben, innige Küsse, heftige Umarmungen an einem erotisch zum Platzen aufgeheizten Hof, wir sehen auch ein flottes Emanzipationsdrama mit Queerness, Diversity und einer liebreizend aufsässigen Jungkönigin, dargestellt von India Amarteifio. Man kann die Nase über Geschichtsverfälschung und abgetretene Geschlechterbilder rümpfen oder seinen Spaß an diversem frivolem Treiben haben. Ich bevorzuge Letzteres. 4.5., Netflix

Netflix

The Sanctuary

Die japanische Serie gibt uns einen Einblick in die Welt des Sumoringens. Das ist doch spannend! Die Story: Der an den Rand gedrängte Delinquent Kiyoshi Oze (Wataru Ichinose) steigt in den "Dohyo" genannten Ring. Oze ist allerdings kein Vorzugsschüler, er schwänzt oft das Training und widersetzt sich den erfahrenen Älteren. Er wird als hoffnungsloser Fall abgestempelt, aber nach und nach behauptet er sich. 4.5., Netflix

Netflix Asia

The Muppets Mayhem

Die legendäre Truppe aus der Muppets-Show mit Dr. Teeth (Gesang und Keyboard), Animal (Schlagzeug), Floyd Pepper (Gesang und Bass), Janice (Gesang und Leadgitarre), Zoot (Saxophon) und Lips (Trompete) nimmt ein Album auf. Wie bei den "Beatles" bereits in Peter Jacksons schon jetzt kultiger Dokuserie "Let It Be" zu sehen war, warten dabei etliche Schwierigkeiten, die in der Stofftiercombo weitaus lockerer gelöst werden als bei den Fab Four. 10.5., Disney+

Disney Plus

Tiny Beautiful Things

Basierend auf der Bestseller-Sammlung von Cheryl Strayed schildert die Serie die Geschichte der Schriftstellerin Clare (Kathryn Hahn), die zu einer angesehenen Ratgeberkolumnistin wird, während ihr Privatleben in die Brüche geht. Als ein Schriftstellerkollege sie bittet, die Ratgeberkolumne "Dear Sugar" zu übernehmen, ist sie zunächst davon überzeugt, am allerwenigsten für diese Aufgabe geeignet zu sein. Widerwillig nimmt sie den Job an, und siehe da, so schlecht läuft es in der Verflechtung zwischen eigener und Fremdaufarbeitung gar nicht. Selbstironisch wie Candace Bushnell, aber dafür mit mehr Bodenhaftung ausgestattet, stellt sich Clare in den Dienst der guten Sache. Reese Witherspoon hat produziert, Teresa Ruiz, Marta Timofeeva und Hunter Doohan sind dabei. I'm in. 10.5., Disney+

Hulu

High Desert

Oscar-Preisträgerin Patricia Arquette ist Peggy, eine ehemalige Süchtige, die beschließt, in der kalifornischen High-Desert-Region einen Neuanfang zu machen. Wir sehen Peggy bei ihrer Arbeit als Privatdetektivin, bei der sie auf eine Vielzahl von exzentrischen und gefährlichen Charakteren trifft. Arquette agiert in der Crime Comedy als Mischung aus Jennifer Coolidge und Natasha "Poker Face" Lyonne. Like! 17.5. Apple TV+

Apple TV

City on Fire

Am 4. Juli 2003 wird die Studentin Samantha Cicciaro m New Yorker Central Park erschossen. Es gibt keine Zeugen und nur wenige Beweise. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit einer Reihe mysteriöser Brände in der ganzen Stadt, der Musikszene in der Innenstadt und einer wohlhabenden Immobilienfamilie, die unter der Last ihrer vielen Geheimnisse zerbricht. Josh Charles und Lupita Nyong'o spielen Hauptrollen in diesem clever aufgebauten Krimithriller. Josh Schwartz und Stephanie Savage haben Erfahrungen mit Verschwörungen aus "Gossip Girl" und haben aus dem Roman von Josh Schwartz eine achtteilige Thrillerserie gemacht. Hauptrollen spielen Wyatt Oleff, Chase Sui Wonders und Jemima Kirke. 12.5., Apple TV+

Apple TV

The Great 3

Zweite Staffeln gelten unter Serienmacherinnen und Produzenten als besonders herausfordernd, umso mehr, wenn die erste erfolgreich war, und noch ein bisschen mehr, wenn sie ein Überraschungserfolg war, wie die rotzfreche Historyserie über die Jahre der jungen russischen Katharina, der Großen. Elle Fanning und Nicholas Hoult gaben einander die Kante, dass es nur so eine Freude war. Die zweite Staffel konnte das nicht toppen, man darf also gespannt sein, was die dritte Runde bringt. Hoffentlich eine Rückkehr zu alter Güte. Es war einmal ein Fest, Huzzah!. 12.5., Hulu, folgt auf Amazon Prime

Hulu

Am Ende – Die Macht der Kränkung

Wie Kränkung das Leben von Menschen prägt und zu Eskalationen führen kann, zeigte die erste Staffel der ZDF-ORF-Kooperation 2021. Daniel Prochaska setzt nun noch eins drauf. In Drehbüchern von Agnes Pluch, Marie-Therese Thill und Rebekka Reuber geht es dieses Mal um die Macht der Kränkung durch den Brief eines Verstorbenen. Aus der Perspektive der Angehörigen werden Wunden aufgezeigt, die Kränkungen hinterlassen. Und so entsteht wie aus Puzzlesteinen nicht nur ein Bild des Verstorbenen, sondern auch aller anderen Protagonisten. Wir sehen Golo Euler, Philip Froissant, Barbara Auer, Thomas Thieme und viele andere mehr. 17.5., ZDF



Sexplanation

Sexualpädagogin und Forscherin Shan Boodram teilt ihr Fachwissen. Mit Expertinneninterviews, persönlichen Geschichten und offenen Diskussionen will die Serie Einblick in die menschliche Sexualität geben, und darüber kann man schließlich nicht genug wissen. Jede Folge widmet sich einem bestimmten Aspekt. 19.5., Canal+

Fubar

"Helden gehen nicht in Rente, sie laden nach." Diesen schönen Satz borge ich mir von Netflix, denn er beschreibt sehr gut, was Arnold Schwarzenegger in diesem Actionspektakel macht. Nachladen, bis die Bude raucht. Die Story: Als ein Vater und seine Tochter erfahren, dass sie beide seit Jahren als Geheimagenten der CIA arbeiten, müssen sie sich eingestehen, dass ihre Beziehung auf einer Lüge beruht und sie sich eigentlich nicht wirklich kennen. Nun sind sie auch noch gezwungen, als Team zusammenzuarbeiten. Ist das nicht "Fubar"? Zur Besetzung gehören außerdem Monica Barbaro, Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Jay Baruchel, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris, Fabiana Udenio und Gabriel Luna. 25.5., Netflix

Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Hohlbeins – Der Greif

Fantasy, in Deutschland produziert. Kann das gutgehen? Skepsis ist angebracht. Die US-Filmbranche hat einfach eine sehr lange und gute Tradition in dem Fach, deutschsprachig wankt man hinterher. Der Teaser lässt nicht viel erkennen, für ein Urteil ist es noch zu früh, aber alleine der Akt, dass man sich heranwagt, ist zu goutieren. Warten wir ab, wie tapfer sich Mark, Memo und Becky gegen das weltenverschlingende Monster halten. 26.5., Amazon Prime

Amazon Prime Video Deutschland

Kommen Sie gut durch den Mai und frohes Schauen, wünscht Ihnen Ihre prie! (prie, 1.5.2023)

