Die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivsten haben sich an der Grenzbrücke Lustenau-Au zwischen Österreich und der Schweiz festgeklebt

Laut der Protestgruppe wurde bei der Aktion für eine Rettungsgasse gesorgt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Jochen Eckel

Die Letzte Generation hat Mittwochvormittag laut eigenen Aussagen den internationalen Schwerverkehr in Vorarlberg "zum Erliegen gebracht". Rund acht Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten klebten sich auf der Grenzbrücke Lustenau-Au zwischen Österreich und der Schweiz auf der österreichischen Seite fest.

Der Ort wurde dabei laut einer Aussendung der Klimagruppe ganz bewusst gewählt, denn den Grenzübergang "passieren täglich mindestens 1.350 LKW und 13.100 PKW". Der Verkehr würde die Menschen in Lustenau "mit schädlichen Abgasen und nervenraubendem Lärm" belasten. Die Letzte Generation fordert daher eine Temporeduktion und "keine neuen fossilen Projekte".

Kritik üben die Protestierenden vor allem an der ÖVP Vorarlberg. In einem Tweet der Letzten Generation heißt es: "Neos, SPÖ und Grüne sprechen sich in Vorarlberg für Tempo 100 aus. Einzig die ÖVP Vorarlberg blockiert eine vernünftige und zukunftsweisende Gesetzgebung."

Die Protestgruppe betont, dass bei der Aktion für eine Rettungsgasse gesorgt wurde. (awie, 26.4.2023)