Shutout: Dallas-Goalie Jake Oettinger hielt seinen Kasten gegen Minnesota sauber. Foto: AP/Tony Gutierrez

Dallas – Ohne Marco Rossi sind die Minnesota Wild in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Eishockey-Liga (NHL) in Rückstand geraten. Gegen die Dallas Stars setzte es am Dienstag (Ortszeit) eine 0:4-Auswärtsniederlage, damit steht es in der best-of-seven-Serie 3:2 für die Stars. Rossi war zuletzt mit Minnesotas Farmteam Iowa Wild in der ersten Play-off-Runde der AHL ausgeschieden. Ob der Vorarlberger noch in den NHL-Kader berufen wird, ist unklar. (APA, 26.4.2023)

NHL-Ergebnisse von Dienstag – Play-off, 1. Runde (best of seven):

Eastern Conference:

Carolina Hurricanes – New York Islanders 2:3 – Stand in der Serie: 3:2

Western Conference:

Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 6:3 – Stand: 3:2

Dallas Stars – Minnesota Wild (ohne Rossi) 4:0 – Stand 3:2