Das neue "Zelda" könnte das Highlight im Mai werden, aber auch andere Titel könnten für positive Überraschungen sorgen. Foto: Nintendo

Was ist das bitte für ein Games-Jahr? Spiele wie "Hogwarts Legacy" oder "Dead Island 2" brechen Rekorde, Neuauflagen wie jene von "Dead Space" oder "Resident Evil 4" freuen sich über Höchstnoten der Kritiker, und mit PSVR2 hatten wir sogar schon neue Hardware in diesem mittlerweile nicht mehr so jungen Jahr 2023.

Nach zahlreichen Hits und nur weniger Flops gibt sich auch der Mai kampfeslustig. Mit "Zelda: Tears of Kingdom", "Redfall" und "System Shock" hat man gleich drei Kandidaten, die von den jeweiligen Fans schon lange erwartet werden. Ob sie diese Erwartungen erfüllen, werden wir hier noch nicht beantworten, dafür aber, was sonst noch auf ambitionierte Gamerinnen und Gamer in diesem Monat wartet.

Redfall

System: PC, Xbox Series

Erscheint: 2. Mai

Sehnsüchtig warten Xboxer auf starke Exklusivtitel, speziell von dem Mega-Einkauf der Spieleschmiede Bethesda, den Microsoft 2021 für 7,5 Milliarden Dollar vollzogen hat – inklusive der Mutterfirma Zenimax Media, versteht sich.

Ob "Redfall" der ersehnte Toptitel wird, ist schwer zu sagen. Der Shooter von den Arkane Studios ("Dishonored", "Prey", "Deathloop") hat viel Potenzial, soll er doch sowohl Solisten als auch Fans von Koop-Action-Titeln ansprechen. Das Alleinstellungsmerkmal des Spiels sollen unter anderem die vier sehr unterschiedlich zu spielenden Charaktere sein, die sich gegen eine Horde Vampire behaupten müssen.

Bereits am Dienstag erscheint der Titel und ist im Abo-Service Gamepass enthalten. Ausreichend Spielerinnen sollten also zum Start verfügbar sein.

Auch im Koop kann "Redfall" gespielt werden, jedoch ist bisher unbekannt, ob das nur in eigenen Abschnitten der Fall ist oder für das gesamte Spiel gilt. Foto: Bethesda

Darkest Dungeon 2

System: PC

Erscheint: 8. Mai

Sieben Jahre ist es her, dass mit "Darkest Dungeon" ein Indie-Game von den Red Hook Studios für Aufsehen sorgte. Das Rollenspiel überraschte mit seinem eigenwilligen Stil und knallharten Kämpfen. Mit verschiedenen Charakteren, die über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen, muss man in diesem Roguelike während der Kämpfe den Stresslevel im Griff haben, sonst entgleitet einem der Charakter.

Die Fortsetzung wird zudem erstmals 3D-Modelle nutzen und mehr Wert auf die Geschichte legen. Das Team wurde zu diesem Zweck verdreifacht. Arbeiteten am ersten Teil lediglich fünf Leute, waren es diesmal rund 15 Personen.

Hart, härter, "Darkest Dungeon". Das Spiel belohnt allerdings mit einer starken Story und fordernden Kämpfen. Foto: Red Hook Studios

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

System: Nintendo Switch

Erscheint: 12. Mai

Für viele ein potenzielles Spiel des Jahres, kommt mit "Tears of the Kingdom" der langerwartete Nachfolger des beliebten "Zelda: Breath of the Wild". Der STANDARD durfte bereits ein wenig in das Spiel hineinschauen, und Kollege Brandtner zeigte sich nach der ersten Anspielsession begeistert. Da kann eigentlich kaum noch etwas schiefgehen. Einen Test beziehungsweise mehr Eindrücke zum Spiel wird es zeitnah auf dieser Plattform geben.

Nintendo DE

Lego 2K Drive

System: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Erscheint: 19. Mai

Viel weiß man noch nicht über "Lego 2K Drive". Erst kürzlich und für alle Systeme außer für Switch angekündigt, will man sich offenbar mit Titeln wie "Mario Kart" ein Duell liefern. Im Gegensatz zu dem Nintendo-Klassiker setzt das Spiel allerdings auf eine offene Welt, zahlreiche Events und regelmäßige Überraschungen. Gepaart mit der Möglichkeit, sein eigenes Fahrzeug aus Lego-Teilen zusammenzubauen, klingt das durchaus interessant.

In diesem Rennspiel wird man sich Fahrzeuge aus Lego-Steinen basteln können. Foto: 2K

The Lord of the Rings: Gollum

System: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Erscheint: 25. Mai

Oftmals wurde das Spiel verschoben, aber nun scheint es endlich so weit zu sein: "Gollum" erhält sein erstes eigenes Videospiel. Vom Hamburger Entwickler Daedalic entwickelt, schlüpft man ab Ende Mai in die nackten Füße des kultigen Charakters. Die Ereignisse des Spiels sollen die Geschichte vor den Büchern erzählen und sich fast ausschließlich auf Gollum und sein Alter Ego Smeagol fokussieren.

Da die Kampffertigkeiten des Charakters überschaubar sind, legt der Titel den Fokus aufs Schleichen und die Fähigkeit, im Dunkeln zu sehen. Auch diverse Sprungpassagen soll das Spiel bieten. Nun könnte man aber fragen, wer denn eigentlich diesen zwar liebenswerten, aber mit wenigen für ein Videospiel tauglichen Talenten ausgestatteten Charakter spielen möchte. Die Antwort gibt es Ende Mai.

PlayStation

Company of Heroes 3

System: PS5, Xbox Series

Erscheint: 30. Mai

Bereits im Februar dieses Jahres für PC erschienen, folgen Ende Mai einigermaßen überraschend Umsetzungen von "Company of Heroes 3" für die aktuelle Konsolengeneration von Microsoft und Sony. Auch mit dem Joypad wird man in diesem im Zweiten Weltkrieg angesetzten Strategiespiel Truppen in Echtzeit gegen den Feind führen und diverse Schlachten für sich entscheiden müssen. Viel Umfang und unterschiedliche Fraktionen sollen für ausreichend Spielinhalte sorgen.

Auf der Bewertungsplattform "Metacritic" hat das Spiel mit 80 von 100 Punkten eine niedrigere Wertung bekommen als seine zwei Vorgänger. Deutsche Plattformen wie "Gamestar" oder "Eurogamer" loben das Strategiespiel aber primär und nennen es "ein nahezu perfektes Strategiespiel". Bleibt abzuwarten, ob die Hektik im Kampf mit Joypad genauso gut zu meistern sein wird wie mit Maus und Tastatur.

Die Steuerung gehört noch zu den großen Fragezeichen der Konsolenversion. Foto: Relic/SEGA

System Shock

System: PC

Erscheint: 30. Mai

Exklusiv für PC erscheint Ende Mai dann auch noch "System Shock", die Neuauflage des Klassikers aus dem Jahr 1994. Via Crowdfunding finanziert, wurde der Titel immer wieder verschoben. Nun scheint das Spiel allerdings fertig zu werden, und die Vorfreude bei den Fans scheint groß. "System Shock" war vor rund 30 Jahren in vielerlei Hinsicht bahnbrechend und sorgte mit Rollenspiel- und Adventure-Elementen erstmals in einem 3D-Shooter für mehr spielerische Komplexität.

Der Klassiker wurde optisch und spielerisch nachgebessert. Foto: Nightdive Studios

Unsere Highlights im April

Während wir im April eher testfaul waren, abgesehen von "Horizon Forbidden West: Burning Shores", waren es vor allem Aufreger und Kolumnen, mit denen wir versucht haben, Sie zu unterhalten. In Bezug auf das erschienene Nintendo-Spiel "Advance Wars" haben wir uns gefragt, wie knuffig Krieg eigentlich sein darf. Wir haben uns erinnert, wie es war, Gamer in den 1990er-Jahren zu sein, und uns gewundert, ob die gezeigte Grafik des neu angekündigten "Unrecord" wirklich echt sein kann.

Außerdem durften wir bei der ersten Präsentation des EA-Actiontitels "Immortals of Aveum" dabei sein und darüber berichten, wie KI-Bilder in China Illustratorinnen für Videospiele bereits arbeitslos machen.

Wir wünschen einen guten Start in den neuen Videospielemonat, der hoffentlich ein wenig Farbe in die sonst eher triste Nachrichtenwelt bringt. (Alexander Amon, 1.5.2023)