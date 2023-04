Der türkische Präsident pausiert für einen Tag in seinem Wahlkampf. Schon Dienstagabend hatte er aufgrund mutmaßlicher Magenprobleme ein Interview abgebrochen

Der türkische Präsident Erdoğan ist erkrankt. Foto: Reuters / Violeta Santos Moura

Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat seine für Mittwoch geplanten Wahlkampfveranstaltungen im Vorfeld der Präsidentschafts- und Parlamentswahl am 14. Mai aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. "Heute werde ich mich auf Anraten meiner Ärzte zu Hause ausruhen", schrieb Erdoğan auf Twitter.

Am späten Dienstagabend hatte Erdoğan bereits aus gesundheitlichen Gründen ein Live-Fernsehinterview abgebrochen. Die Kamera war auf den Reporter gerichtet, als im Hintergrund plötzlich Würgegeräusche zu hören waren. Der Reporter flüsterte daraufhin "Werbung", stand auf, dann wurde die Übertragung abgebrochen. Nach einer kurzen Pause erschien Erdoğan wieder auf dem Bildschirm und sagte, er habe eine anstrengenden Wahlkampftag hinter sich gehabt und Magenprobleme. Er entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Die Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei finden am 14. Mai statt. Etwa drei Millionen Auslandstürken, darunter 100.000 in Österreich, sind schon ab Donnerstag dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Umfragen zufolge zeichnet sich bei der Präsidentenwahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Erdoğan und seinem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu ab, der für ein breites Oppositionsbündnis antritt.

Jüngste Umfragen deuten darauf hin, dass prokurdische Wähler bei dem Urnengang eine entscheidende Rolle spielen könnten. Am Dienstag war bekannt geworden, dass mehr als 100 Menschen wegen angeblicher Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) festgenommen wurden. Darunter befänden sich auch hochrangige Funktionäre der prokurdischen Oppositionspartei HDP, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. (Reuters, red, 26.4.2023)