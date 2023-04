"Mein wichtigstes Anliegen ist es, Blau-Schwarz zu verhindern", schreibt Christian Kern auf Facebook. Die SPÖ habe mit Doskozil "die besten Chancen, dieses Ziel zu erreichen". Kern will aber auch Babler in dessen Team sehen

Hans Peter Doskozil und Christian Kern 2018 in Oberwart. Diese Woche treffen sie sich wieder in Neudörfl. Foto: APA / Robert Jäger

Der Kampf um den SPÖ-Vorsitz geht weiter, und am Donnerstag gibt es mit dem ehemaligen Bundeskanzler Christian Kern einen Überraschungsgast: Er wird Hans Peter Doskozil auf dessen Freundschaftstour am Donnerstagabend im burgenländischen Neudörfl treffen.

Historischer Boden

Neudörfl ist zudem ein für die Sozialdemokratie symbolträchtiger Boden. Hier, 1874 noch zu Ungarn gehörend, liegt die Wiege der Sozialdemokratischen Partei. Kern war in den vergangenen Wochen immer wieder im Gespräch: Er interessiere sich doch wieder für die Kanzlerrolle, hieß es. Er selbst hat das jeweils dementiert. Welchem Lager der drei um die Führung ritternden Personen er angehört, hatte er bis dato nicht klar erkennen lassen. Kern unterstützte Andreas Babler im niederösterreichischen Landtagswahlkampf. In seiner Zeit als Kanzler holte er Doskozil als Minister in die Regierung.

Babler im Team

Auf Facebook schrieb Kern nun am Mittwoch: "Die SPÖ braucht diesen Neustart: inhaltlich, personell, organisatorisch." Er ist der Meinung, dass die SPÖ mit Doskozil die besten Chancen habe, dieses Ziel zu erreichen. "Weiters halte ich es für wichtig, Andreas Babler und seine UnterstützerInnen an wichtiger Stelle in dieses neue Team zu integrieren. Hans Peter Doskozils Aufgabe wird sein, nach der Entscheidung am Parteitag ein Team zu leiten, das die gesamte Breite der Partei repräsentiert, und eine Bewegung zu formen, die so verlässlich wie leidenschaftlich für bessere Lebensverhältnisse in unserem Land sorgt. Im Interesse unseres Landes. Im Dienst unserer Demokratie."

Blau-Schwarz verhindern

Für ihn gehe es nicht um unterschiedliche Haltungen in sachpolitischen Fragen, sondern um etwas bedeutend Größeres, schreibt Kern, woraufhin er die Verfehlungen der türkis-blauen Regierung aufzählt, die Österreich "bedenklich nahe an autokratische Zustände wie in Ungarn" geführt habe. Sein Ziel ist klar: "Mein wichtigstes Anliegen ist es, Blau-Schwarz zu verhindern."

Am Donnerstag möchte Kern mit Doskozil vor rund 400 SPÖ-Mitgliedern "über aktuelle Herausforderungen der Wirtschafts- und Energiepolitik diskutieren". (Guido Gluschitsch, David Krutzler, 26.4.2023)