Süß gilt evolutionsbiologisch als sicher, deshalb bevorzugen vor allem kleine Kinder süße Getränke. Das befeuert das Angebot im Supermarktregal. Foto: Getty Images/iStockphoto

Kinderprodukte, die optisch und geschmacklich speziell für Kinder designt sind, findet man in Lebensmittelgeschäften beinahe überall. Doch viele davon sind Zuckerfallen, und das gilt besonders für Getränke. Ausgerechnet jene, die speziell für Kinder auf den Markt gebracht werden, haben einen höheren Zuckeranteil als der Durchschnitt aller Getränke. Das geht aus der jährlichen Erhebung des vorsorgemedizinischen Instituts Sipcan hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. "Eltern sollten daher bei Getränken gezielt auf den Zuckergehalt schauen", betont Sipcan-Bundeskoordinator Manuel Schätzer.

Im Schnitt beinhalten die heuer geprüften 57 Kindergetränke 6,25 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Bei 34 davon lag der Wert unter 6,7 Gramm, und es war auch kein Süßstoff beigemengt – das sind in Anlehnung an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die empfohlenen Kriterien. Die übrigen 23 Getränke (40 Prozent) waren zu süß. Sie enthalten im Durchschnitt zwei Stück Würfelzucker pro 100 Milliliter (7,6 Gramm) – mit Maximalwerten bis zu 9,5 Gramm Zucker. Das sind vier bis sechs Stück Würfelzucker in einer Flasche Kindergetränk mit 200 bis 300 Milliliter. Schätzer kritisiert in diesem Zusammenhang, dass viele Kindergetränke nicht wiederverschließbar seien und daher rasch komplett konsumiert werden müssen. "Daher sollten Eltern auch auf die Portionsgröße achtgeben."

Süß gilt als sicher

Evolutionsbiologisch gelte süß als sicher. "Daher bevorzugen Kinder, besonders im Alter vom zweiten bis zum sechsten Lebensjahr, süße Getränke. Kein Kind würde von sich aus ein bitteres, herbes Getränk trinken. Das Biertrinken muss man sich erst angewöhnen." Süßstoffe gelten deswegen als problematisch, weil sich Konsumenten dadurch nicht vom süßen Geschmack entwöhnen, was ja das Ziel sei, erläutert der Ernährungswissenschafter.

Das Sipcan (Special Institute for Preventive Cardiology and Nutrition) mit Sitz in Salzburg hat 2010 mit der Untersuchung des Zuckergehalts in Getränken begonnen mit dem Ziel, diesen kontinuierlich und daher "schleichend und ohne Aufschrei sowie ohne Verbote oder dogmatische Belehrung" (Schätzer) zu senken. Jedes Jahr werden dafür rund 500 Getränke begutachtet. Zu Beginn lag der Wert bei 7,53 Gramm Zucker. Dieser sank bis 2021 auf 6,01 Gramm. Mit jeweils 6,06 Gramm im Vorjahr und heuer ist nun eine Stagnation erreicht. "Unsere Vision war es, unter sechs Gramm zu kommen", so Schätzer. Auch wenn das noch nicht ganz geschafft ist, sei der Zuckeranteil in diesen 13 Jahren um 20 Prozent reduziert worden.

Als Grund für die Stagnation nannte Schätzer neue Getränke aus dem Ausland, vor allem Jugendgetränke mit hohem Zuckeranteil. Denn bei den hierzulande erzeugten Durstlöschern sinke der Zuckeranteil weiter. Von Mitte November 2022 bis Ende Februar 2023 wurden – inklusive Kindergetränke – 514 Getränke unter die Lupe genommen, 283 (55 Prozent) entsprachen den Kriterien. Sechs Prozent waren allerdings mit mehr als zehn Gramm Zucker pro 100 Milliliter gesüßt. "Bedenkt man, dass 50 Gramm Zucker pro Tag von der WHO als maximale Tagesgrenze für Erwachsene empfohlen werden, so erreicht bzw. überschreitet man diesen Wert bereits bei einem Konsum von nur einer einzigen 500-Milliliter-Flasche", heißt es in der Sipcan-Aussendung. (APA, red, 26.4.2023)