Ein Ausschnitt des Amazon-Listings, das für einige Zeit online war. Foto: Amazon/Web Archive

Wenn ein Konzern mittlerweile relativ gut ist, wenn es darum geht, neue Produkte oder Details zu selbigen geheim zu halten, dann ist es wohl Apple. Für die Mitarbeiter des Konzerns gelten entsprechend strenge Auflagen, wenn es um den Umgang mit Informationen gilt.

Diese Maßnahmen helfen aber freilich wenig, wenn dann beim Verkaufskanal etwas schiefgeht. So geschehen mit neuen Ohrhörern der zu Apple gehörenden Marke Beats. Diese sind nebst diversen Zusatzinformationen in Amazons Onlineshop gelandet, noch bevor sie überhaupt offiziell vorgestellt wurden.

Viele Details bekannt



Aufgrund der temporär online gestellten Seite ist nun bekannt, dass die drahtlosen Hörer am 18. Mai erscheinen und 170 Dollar kosten dürften. Es wird sie in Schwarz, Weiß und transparentem Grau geben, wobei letztgenannte Variante ästhetisch an den Stil der Nothing Ear erinnert. Die Beats Studio Plus bringen aktive Geräuschunterdrückung (ANC) mit und sollen im Vergleich zu den "normalen" Studio Buds außerdem bessere Belüftung des Ohrkanals und einen aufgewerteten Transparenzmodus bieten.

Die Rede ist außerdem von größeren integrierten Mikrofonen, Spatial-Audio-Support und der Beilage eines extrakleinen Sets an Silikonohrstöpseln zusätzlich zu den drei üblichen Größen. Sie können für Sprachkommandos an Siri genutzt und mittels der "Find My Device"-Funktion gesucht werden. Angegeben werden außerdem 36 Stunden Akkulaufzeit, freilich unter Berücksichtigung des Akkus der Ladehülle. Diese wird per USB-C aufgeladen.

Ob jemand bei Apple versehentlich die Shop-Seite zu früh online stellen ließ oder der Fauxpas seitens Amazon passiert ist, ist unklar. Die Seite ist zwar mittlerweile vom Netz genommen, der Schaden ist allerdings angerichtet. Nicht nur haben sich die verfügbaren Informationen längst verbreitet, auch das Angebot selbst kann über das Web-Archive nachträglich eingesehen werden. (red, 26.4.23)