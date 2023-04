"Je mehr Platz die Medien haben, desto weniger Platz hat die Diktatur": Adam Michnik, Chefredakteur der "Gazeta Wyborcza".

Wien – In Tschechien, der Slowakei und Ungarn sind laut einer Umfrage mehr als die Hälfte der Befragten über den Zustand der Pressefreiheit besorgt, in Polen liegt dieser Wert bei 71 Prozent. Besondere Sorgen machen sich ältere Bürgerinnen und Bürger. Vorgestellt wurde diese Umfrage zur Medienfreiheit in vier Ländern Zentraleuropas am Montag in Warschau in den Räumen der Tageszeitung "Gazeta Wyborcza".

In Tschechien sind etwa je ein Drittel der Jungen besorgt, nicht besorgt oder haben keine Meinung. Anders sei die Situation in der Slowakei, dort seien 62 Prozent der 18- bis 24-Jährigen über die Lage der Medien beunruhigt sind, so "Reporter ohne Grenzen".

Auf die Frage, von wo die Bedrohung der Medienfreiheit ausgehe, nannten die Befragten laut "Reporter ohne Grenzen" in Polen und Ungarn an erster Stelle die Regierung, in der Tschechischen Republik die Medienbesitzer. In den Slowakei liegen beide Bedroher gleichauf. In allen vier Ländern halten mehr als drei Viertel die Existenz freier Medien ohne Zensur und staatliche Eingriffe für wichtig, geht aus der Studie hervor.

Erhoben wurde auch, von wem sich die Befragten am ehesten einen Schutz der Pressefreiheit erwarten. Hier lagen "Journalistenvereinigungen" an erster Stelle, gefolgt von der Europäischen Union.

Für die Studie "Attitudes to media freedom and independence in Central Europe" wurden laut "Reporter ohne Grenzen" im März 2023 je 1000 Teilnehmer über 18 Jahren in Polen, der Slowakei, Tschechien und Ungarn online und telefonisch befragt. (red, 26.4.2023)