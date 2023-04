Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Foto: APA / Barbara Gindl

Einer Forderung der IG Autorinnen Autoren, die Salzburger Landeshymne in Text und Ton zu verändern, will Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) nicht nachkommen. Grund der Forderung ist eine historische Belastung. "Beschäftigung mit der Geschichte ist notwendig und wichtig, bedeutet aber für uns nicht, dass man eine Landeshymne vom Text und der Musik her neu erfinden muss. Denn für uns steht die Landeshymne außer Streit. Sie ist ein unverrückbares Identifikationssymbol für die Bevölkerung, und daher erteilen wir einer etwaigen Neufassung eine klare Absage", wird ein Sprecher Haslauers auf ORF.at zitiert.

Die IG Autorinnen Autoren hatte in einem offenen Brief an die Landeshauptleute von Ober- und Niederösterreich, Kärnten und Salzburg Änderungen der jeweiligen Landeshymnen gefordert, da sie historisch belastet seien. Während die geforderten Änderungen in anderen Bundesländern geringer ausfielen, brauche es in Salzburg eine komplette Neufassung von Text und Musik, hieß es in dem Schreiben.

"Schollenschwulst"

Es gebe "keine andere Lösung als ihre komplette Neufassung", erklärten die Kritiker. Komponist Ernst Sompeks habe sich nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Österreich damit gebrüstet, illegales österreichisches NS-Parteimitglied gewesen zu sein. "Textautor Anton Pichler wiederum war ein kriegsverherrlichender Priester", hieß es, sein Text sei ein teilweise grammatikalisch verunglückter "kitschig-pathetischer Schollenschwulst".

In der Hymne kommt unter anderem die in Grammatik und Aussage unklare Zeile "Und wenn die Glocken den Reigen beginnen rings von den Türmen vergangener Zeit, schreitet durch einsamer Straßen-Sinnen Mozart und seine Unsterblichkeit" vor, zudem ist von einem "Demant" die Rede, der funkle. Darüber hinaus wird die "Scholle der Väter" erwähnt, die weiterhin behütet werden solle. Salzburg wird als "Kleinod von Österreich" bezeichnet. (red, APA, 26.4.2023)