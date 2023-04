Britische Kartellwächter stellen sich – vorerst – gegen die Übernahme. Foto: AP/Jae C. Hong

Die britische Wettbewerbsbehörde blockiert die 69 Milliarden Dollar (63 Milliarden Euro) Übernahme des Videospiele-Machers Activision durch Microsoft trotz Zugeständnissen.

Ein solcher Deal würde den schnell wachsenden Markt für Cloud-Spiele verändern, begründete die Behörde CMA am Mittwoch ihre Entscheidung. Microsoft würde die Kontrolle über wichtige Angebote wie "Call of Duty", "Overwatch" oder "World of Warcraft" erlangen.

Microsoft beruft

Die Maßnahmen, die der US-Konzern angeboten habe, habe die Bedenken der Kartellwächter nicht zerstreuen können. Microsoft kündigte an, Beschwerde gegen die Entscheidung einzulegen. Dieser liege ein falsches Verständnis des Marktes und wie Cloud Technologie funktioniert zugrunde. (APA, 26.4.23)