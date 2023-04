Harry Belafonte war neben seiner musikalischen Karriere, die in den 1950ern begann, auch für sein politisches Engagement bekannt. So mobilisierte der Unicef-Botschafter etwa gegen die Apartheid in Südafrika in den 80ern und nahm an den Märschen von Martin Luther King teil, mit dem ihn eine Freundschaft verband. Nun ist er 92-jährig verstorben.

Belafonte war Stargast der Viennale im Jahr 2011 und war bei einer Gala im Gartenbaukino mit Direktor Hans Hurch zugegen. Robert Newald hat diesen Moment fotografisch festgehalten. (ugc, 26.4.2023)

Foto: Robert Newald

