Der mühsame, aber günstige Weg

Alexander Amon

Aktuell habe ich Amazon Prime, Spotify, Xbox Gamepass, Playstation Plus, Disney+ und drei Euro für meinen Cloudspeicher bei Apple abonniert. Das sind in etwa 60 Euro, die für meine gute Unterhaltung im Monat draufgehen. Am liebsten würde ich noch Netflix und Apple TV+ dazunehmen. Einerseits. Andererseits will ich aus Kostengründen eher Abos kündigen als noch mehr abzuschließen.

Es hat sich tatsächlich eingebürgert, dass man als medienaffinier Mensch diverse Abo-Dienste fast automatisch in Anspruch genommen hat. Gut, zwei Games-Abos, eines für Cloud-Speicher und drei andere Entertainment-Formen – das kann ja nicht so schlimm sein. Aber in Zeiten der Krise und mit dem Blick auf mögliche Sparpotenziale bin ich auch auf diesem Gebiet am regelmäßigen Ausmisten.

Netflix nehme ich nur noch einmal im Jahr und versuche da in ein bis zwei Monaten alles nachzuholen, was ich verpasst habe – oder glaube, verpasst zu haben. Apple TV+ kann man oft mit Angeboten kostenlos verlängern, das nutze ich oder verfahre wie bei Netflix. Disney+ hatte ich zuletzt als sichere Bank, aber nachdem "Star Wars" und Marvel so massiv gegen die Wand gefahren wurden – für meine Begriffe – werde ich demnächst den Mickey-Maus-Sender ebenfalls in die Wüste schicken.

Tatsächlich verlangt nämlich mein Cloud-Speicher nach mehr Platz, was das Familienbudget wieder um etwa zehn Euro mehr belasten würde. Den Xbox Gamepass werde ich wohl auch die Tage mal abdrehen beziehungsweise, weil man viele Services ja aus Kostenersparnis im Jahresabo nimmt, mit nächstfälligem Ablaufdatum.

Es ist eine mühsame Arbeit geworden, auch noch einen Blick auf Sky und Paramount+ zu haben, das Nintendo-Abo oder auch ein mögliches Office-Paket nicht zu vernachlässigen. Letzteres zu nehmen überlege ich noch, weil ich dort neben sinnvoller Software auch noch Cloud-Speicher erhalte. Tatsächlich fühlt sich das Ausbalancieren der Kosten mittlerweile wie Schach an. Aber anders geht es aktuell nicht, wenn man alles nutzen will, aber nicht alles zahlen kann. Man könnte auch einfach mal den Fomo-Motor abdrehen und wieder gelegentlich ein Buch lesen. Da gibt es ja dieses Kindle Unlimited, hab ich gehört.