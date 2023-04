Neues Gesetz für den ORF wird Mittwochnachmittag präsentiert. Foto: Eva Manhart

Wien – Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) und Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer präsentieren Mittwoch um 16 Uhr den Entwurf für das neue ORF-Gesetz. Er bringt einen "ORF-Beitrag" statt der GIS ab 2024 sowie mehr Möglichkeiten für den ORF online – und vor allem im Streaming.

Der neue ORF-Beitrag soll geringer ausfallen als die GIS. 15,20 bis 15,25 Euro dürften an den ORF gehen statt bisher 18,59 im Monat. Der Bund streicht seine Abgaben auf den ORF-Beitrag. Oberösterreich, Vorarlberg und künftig auch Niederösterreich heben keine Abgaben auf den Beitrag ein. In den übrigen Bundesländern dürfte der Beitrag mit Landesabgaben nach bisherigem Stand zwischen 18 und knapp über 20 Euro pro Monat betragen.

Die erweiterten Möglichkeiten für den ORF, Video und Audio auch ausschließlich für das Web zu produzieren, rufen massive Proteste von privaten Medienunternehmen hervor. Die Novelle gefährde private Medien, ihre Onlineangebote und ihre Finanzierung existenziell, argumentieren sie.

Limit für Textmeldungen auf ORF.at

Nach einer weiteren Sitzung mit Vertretern des Zeitungsverbandes VÖZ am Dienstagabend, DER STANDARD berichtete, kam nun ein zusätzliches Onlinelimit in den Entwurf: Die Zahl der reinen Textmeldungen auf ORF.at wird auf 350 pro Woche limitiert. Dazu kommen nach STANDARD-Infos Videobeiträge mit Text, die nicht in dieses Kontingent einzurechnen sind. Der "Kurier" berichtete als erstes Medium von einem neuen Limit von 350 Meldungen auf ORF.at pro Woche.

In bisherigen Entwürfen stand ein Verhältnis von 70 Prozent Videobeiträgen und 30 Prozent Textbeiträgen auf ORF.at.

Beschränkungen sieht der Entwurf auch – DER STANDARD berichtete – für Onlinewerbung und für Radiowerbung im ORF vor.

Der ORF ist Österreichs weitaus größtes Medienunternehmen mit rund einer Milliarde Euro Umsatz, rund 700 Millionen Euro kommen aus GIS-Gebühren beziehungsweise künftig aus ORF-Beiträgen. (fid, 26.4.2023)

