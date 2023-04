Neues Gesetz für den ORF mit Haushaltsabgabe und mehr Streamingmöglichkeiten geht in Begutachtung. Foto: Eva Manhart

Wien – Der ORF-Beitrag für alle wird ab 2024 pro Monat 15,30 Euro betragen. Das kündigte Medienministerin Susanne Raab am Mittwoch bei der Präsentation des neuen ORF-Gesetzes an. Befreiungen für einkommensschwache Haushalte werde es wie bisher geben. Beiträge für Unternehmen werden nach der Zahl der Beschäftigten gestaffelt. Bis 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird ein ORF-Beitrag fällig, ab 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zwei ORF-Beiträge, erklärte Raab.

710 Millionen Euro für den ORF, Beitrag auf drei Jahre "eingefroren"

Der ORF wird laut Raab künftig 710 Millionen Euro aus dem ORF-Beitrag einnehmen. Die 15,30 Euro pro Monat und die Gesamtsumme der Einahmen würden auf die nächsten drei Jahre – also 2024 bis 2026 – "eingefroren", erklärte Raab, also nicht erhöht.

Die 710 Millionen Euro öffentlicher Einnahmen pro Jahr bedeuten rund 30 Millionen mehr, als der ORF bisher aus der GIS einnimmt. Das sei ein "Nullsummenspiel", erklärte Raab, weil die Werbeeinnahmen des ORF um 25 bis 30 Prozent gekürzt würden.

APA Multimedia

Mittwoch wurde der Entwurf von ÖVP und Grünen über ein neues ORF-Gesetz präsentiert, der die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Medienriesen ab 2024 neu regelt. Die GIS mit Ausnahme für Streamingnutzung hat der Verfassungsgerichtshof mit Ende 2023 aufgehoben.

Der neue ORF-Beitrag soll geringer ausfallen als die GIS. 15,30 Euro gehen an den ORF statt bisher 18,59 im Monat. Der Bund streicht seine Abgaben auf den ORF-Beitrag. Oberösterreich, Vorarlberg und künftig auch Niederösterreich heben keine Abgaben auf den Beitrag ein. In den übrigen Bundesländern dürfte der Beitrag mit Landesabgaben nach bisherigem Stand zwischen 18 und knapp über 20 Euro pro Monat betragen.

Update: Neuerungen im ORF-Gesetz im Überblick

Neuerungen laut Medienministerin Raab und Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer im Überblick:

Die Sieben-Tage-Beschränkung für Online-Abruf von Video- und Audioinhalten entfällt. Aktuelle Beiträge etwa aus Politik, Kultur, Sport dürfen 30 Tage abrufbar sein. Eigenproduzierte Filme und Serien des dürfen ein halbes Jahr online bleiben. Zeit- und kulturgeschichtliche Archive, Kinder- und Sport abseits des Premiumsegments dürfen unbefristet abrufbar bleiben.

Der ORF darf für Online Audio und Video produzieren, auf ORF.at macht das Verhältnis künftig 70 Prozent Video- und 30 Prozent Audiobeiträge aus.

Textbeiträge auf ORF.at werden auf 350 pro Woche reduziert.



Laut Maurer dürfen Beiträge auf ORF.at (weiterhin) nicht vertiefend sein und im Rahmen von "Überblicksberichterstattung" bleiben. Eine weitere Einschränkung sei für die Grünen nicht denkbar, sagt Maurer, und verwies auch auf die Barrierefreiheit von ORF.at



Das Radio-Symphonieorchester RSO bleibe erhalten, sagt Raab. Es wird bis 2026 aus Bundesmitteln in der ORF-Struktur finanziert. Bis 2025 muss die Bundesregierung ein Konzept für die künftige Trägerschaft des Orchesters vorlegen.

ORF Sport Plus bleibe bis 2026 als TV-Spartenkanal erhalten, danach als Streamingangebot.

Der ORF darf künftig ein Kinder-Streamingangebot betreiben.

Der ORF darf laut Maurer Inhalte auf Social Media stellen gemäß eines Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofs aus 2014; eigene Youtube-Channels dürfe er aber nicht betreiben.

Werbebeschränkungen online und im Radio sollen für den ORF rund 25 bis 30 Millionen weniger Werbeeinnahmen bedeuten.



Der ORF muss künftig jährlich in einem Transparenzbericht Gehälter und Nebentätigkeiten und Nebenverdienste veröffentlichen; ab einem Jahresbruttoeinkommen von 170.000 Euro müssen die Gehaltssummen namentlich veröffentlicht werden.

ORF-"Privilegien" vor allem aus alten Verträgen werden laut Raab gekürzt. Sonderzulagen wie eine Wohnungszulage würden ab 2024 halbiert und entfielen mit 2026. Zusatz-Sonderpensionen werden, nach Höhe gestaffelt, bis zu 25 Prozent gekürzt, erklärte die Ministerin. Auch Abfertigungen würden "begrenzt", erklärte sie.



"Massenvernichtungswaffe"

Die erweiterten Möglichkeiten für den ORF, Video und Audio auch ausschließlich für das Web zu produzieren, riefen massive Proteste von privaten Medienunternehmen hervor. Die Novelle gefährde private Medien, ihre Onlineangebote und ihre Finanzierung existenziell, argumentieren sie. Erst am Dienstag sprach STANDARD-Vorstand Alexander Mitteräcker von einer drohenden "Massenvernichtungswaffe" gegen private Medien.

Das geplante ORF-Gesetz soll Österreichs größtem Medienkonzern die Möglichkeit geben, Audio- und Videobeiträge für das Web und für Social Media zu produzieren. Bisher kann der ORF grundsätzlich nur für Radio und Fernsehen produzieren und die Beiträge danach online auf Abruf anbieten. Ausnahme sind Beiträge mit Sendungsbezug. Die ZiB Tiktok sahen private Medienhäuser etwa schon jenseits der bisher gültigen gesetzlichen Grenzen.



Das bisher stark textorientierte ORF.at dominiert seit langem den Markt der Onlinenews in Österreich. Künftig sollen laut Entwurf reine Textmeldungen 30 Prozent des Angebots auf ORF.at ausmachen, Videobeiträge rund 70 Prozent.

Limit für Textmeldungen auf ORF.at

Nach einer weiteren Sitzung mit Vertretern des Zeitungsverbandes VÖZ am Dienstagabend, DER STANDARD berichtete, kam nun ein zusätzliches Onlinelimit in den Entwurf: Die Zahl der reinen Textmeldungen auf ORF.at wird auf 350 pro Woche limitiert. Dazu kommen nach STANDARD-Infos Videobeiträge mit Text, die nicht in dieses Kontingent einzurechnen sind. Nach der Formel 30 Prozent Text zu 70 Prozent Video würde das bis rund 800 Videobeiträge pro Woche bedeuten. Der "Kurier" berichtete von einem neuen Limit von 350 Meldungen auf ORF.at pro Woche.

Private Medienhäuser argumentieren, die Dominanz von ORF.at be- oder verhindere den Erfolg von Bezahlangeboten. Medienunternehmen benötigten solche digitalen Paid-Modelle aber angesichts sinkender Printauflagen und der übermächtigen Werbekonkurrenz von internationalen Digitalkonzernen wie Alphabet mit Google und Youtube, Meta mit Facebook, Instagram und Whatsapp oder Tiktok.

700 Millionen Euro

Der ORF erhält mit der neuen Haushaltsabgabe rund 700 Millionen Euro pro Jahr an verpflichtenden Userbeiträgen. Mit Einnahmen aus der Werbung kommt Österreichs weitaus größter Medienkonzern auf rund eine Milliarde Euro Jahresumsatz. Die größten privaten Zeitungskonzerne kommen auf bestenfalls rund 400 Millionen Euro im Jahr.

Öffentliche Förderungen für alle privaten Medien betragen rund 73 Millionen Euro pro Jahr – die noch von der EU zu prüfende, geplante Journalismusqualitätsförderung eingerechnet.

Beschränkungen sieht der Entwurf auch – DER STANDARD berichtete – für Onlinewerbung und für Radiowerbung im ORF vor.

Der ORF ist Österreichs weitaus größtes Medienunternehmen mit rund einer Milliarde Euro Umsatz, rund 700 Millionen Euro kommen aus GIS-Gebühren beziehungsweise künftig aus ORF-Beiträgen. (fid, 26.4.2023)