Schon mehr als zwei Wochen vor ihren Landsleuten in der alten Heimat werden die etwa drei Millionen wahlberechtigten Auslandstürkinnen und -türken in aller Welt an die Wahlurnen gerufen. Ab Donnerstag dürfen etwa auch die etwa 100.000 türkischen Staatsangehörigen in Österreich bei der Präsidenten- und Parlamentswahl ihre Stimme abgeben.

Umfragen zufolge zeichnet sich bei der Wahl am 14. Mai ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem autoritär regierenden Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan und Kemal Kılıçdaroğlu ab, der für ein breites Oppositionsbündnis aus sechs, meist rechts der Mitte positionierten Parteien antritt.

Überlebensgroßer Amtsinhaber auf Plakaten in Istanbul. Foto: EPA/SEDAT SUNA

Der 74-Jährige, der im Moment als Vorsitzender der kemalistisch-sozialdemokratischen Partei CHP Oppositionsführer in der Großen Nationalversammlung ist, gilt als überzeugter Demokrat und könnte die Stimmen vieler Türkinnen und Türken in den Großstädten an sich binden, die schon heute mehrheitlich von Erdoğan-Gegnern regiert werden. Seine Anhängerinnen und Anhänger hoffen, dass Kılıçdaroğlu das von Erdoğan 2017 per Referendum installierte autoritäre Präsidentenregime wieder in eine parlamentarische Demokratie zurückverwandelt.

Vieles deutet zudem darauf hin, dass prokurdische Wählerinnen und Wähler bei dem eigentlichen Urnengang am 14. Mai eine entscheidende Rolle spielen könnten. Am Dienstag wurde bekannt, dass mehr als 100 Menschen wegen angeblicher Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) festgenommen wurden. Ihnen werde entweder finanzielle oder propagandistische Unterstützung der PKK vorgeworfen, hieß es von der Staatsanwaltschaft im südosttürkischen Diyarbakır. Unter den Festgenommenen befinden sich neben Journalisten und Anwälten auch hochrangige Funktionäre der prokurdischen HDP. Die Oppositionspartei, gegen die ein Verbotsverfahren läuft, tritt bei der Wahl nicht an und rief stattdessen indirekt zur Wahl Kılıçdaroğlus auf.

Herausforderer Kılıçdaroğlu hat gute Chancen. Foto: IMAGO

Erdoğan muss Wahlkampfpause einlegen

Millionen Türkinnen und Türken wurden am späten Dienstagabend an den Fernsehbildschirmen Zeuge jenes "geringfügigen Unwohlseins", das ihr wahlkämpfender Präsident Erdoğan wenig später als Grund für sein Pausieren am Mittwoch nannte: Als die Kameras auf den Moderator des Live-Interviews hielten, waren im Hintergrund deutlich Würgegeräusche zu vernehmen – dann wurde die Übertragung abgebrochen.



Nach einer kurzen Pause erschien Erdoğan wieder auf dem Bildschirm und sagte, er habe eine anstrengenden Wahlkampftag hinter sich gehabt und habe Magenprobleme. Er entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. Auf den Rat seiner Ärzte hin werde er sich nun einen Tag lang ausrasten, schrieb Erdoğan später auf Twitter. Seine Wahlkampfauftritte am Mittwoch sagte er ab.

Sprecher İbrahim Kalın bemühte sich, die besorgten Anhängerinnen und Anhänger des seit zwei Jahrzehnten regierenden 69-Jährigen zu beruhigen: "Gott sei Dank ist der Gesundheitszustand unseres Präsidenten gut." Und auch sein Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu, der bei der Präsidentschaftswahl am 14. Mai gute Chancen hat, den Langzeitmachthaber abzulösen, wünschte Erdoğan am Mittwoch über Twitter gute Besserung. (Florian Niederndorfer, 27.4.2023)