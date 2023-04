Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu besucht öffentlichkeitswirksam Rüstungsbetriebe. Foto: IMAGO/Vadim Savitsky

Nach einem leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr dürfte die russische Wirtschaft 2023 stagnieren. Das geht aus der Frühjahrsprognose des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) hervor. Aus Sicht der Fachleute wirken die Sanktionen – wenn auch nur langsam.

Vor allem Sektoren, die stark von Importen aus den USA und Europa abhängig sind, leiden massiv unter den westlichen Sanktionen. Dazu zählt etwa die Automobilindustrie, die im Jahr 2022 um 45 Prozent eingebrochen ist, oder der Einzelhandel, der ein Minus von knapp 13 Prozent verzeichnet hat.

Rüstungsindustrie boomt

Russland kann diese massiven Rückgänge allerdings in anderen Bereichen kompensieren. Die Rüstungsindustrie floriert, auch die Pharmaindustrie legte im vergangenen Jahr um mehr als 26 Prozent zu. Die Daten entspringen offiziellen russischen Quellen und sind mit entsprechender Vorsicht zu genießen, betont das WIIW.

Dass die russische Wirtschaft dieses Jahr einen Rückgang abwehren kann, ändere nichts daran, "dass die sanktionsbedingten Ausfälle aus dem Energiegeschäft den Kreml mittlerweile teuer zu stehen kommen", sagt der Ökonom Wassili Astrow. "Nicht von ungefähr räumte Präsident Wladimir Putin jetzt auch öffentlich ein, dass die Sanktionen wehtun und man sich auf schwierige Zeiten einstellen müsse."

Österreich noch immer stark verflochten

Zwischen Österreich und Russland sind die wirtschaftlichen Verflechtungen nach wie vor stark. Laut Untersuchungen machen 65 Prozent aller österreichischen Unternehmen, die vor dem Krieg in Russland aktiv waren, business as usual. Von den übrigen 35 Prozent sind 20 Prozent abgezogen, 15 Prozent haben ihre Aktivitäten teilweise reduziert. Auch in den Handelsdaten ist von einer Entkoppelung noch wenig zu sehen, DER STANDARD berichtete.

Österreichs Importe aus Russland stiegen 2022 aufgrund der hohen Gaspreise um 76 Prozent. Die Exporte Österreichs nach Russland gingen gleichzeitig nur um acht Prozent zurück. "Das erklärt sich aber auch daraus, dass Österreich sehr viele nicht sanktionierte Güter wie Lebensmittel nach Russland liefert und die Sanktionen erst allmählich die Exporte sinken lassen", sagt die Ökonomin Olga Pindyuk.

Osteuropa hat Schock verdaut

Für ganz Osteuropa prognostiziert das WIIW ein leichtes Wachstum von durchschnittlich 1,2 Prozent. Damit dürfte die Region doppelt so stark wachsen wie die Eurozone (0,5 Prozent). Vor allem die südosteuropäischen EU-Mitglieder zeigen sich laut den Ökonominnen und Ökonomen vergleichsweise stark, während in den Visegrád-Ländern Ungarn, Slowakei, Tschechien und Polen das durchschnittliche Wachstum nur 0,6 Prozent betragen werde.

Die meisten Volkswirtschaften der 23 osteuropäischen Länder dürften den ökonomischen Schock durch den Ukrainekrieg zum größten Teil verdaut haben. Laut WIIW bleiben aber Abwärtsrisiken: "Erstens könnte die drastische Straffung der Geldpolitik zu einer härteren Landung führen. Zweitens besteht nach wie vor die Möglichkeit einer militärischen Eskalation des Ukrainekries, etwa durch den Einsatz taktischer Atomwaffen", sagt Pindyuk. (japf, 26.4.2023)