schon sechs Jahre ist es mittlerweile her, dass "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" gemeinsam mit der Nintendo Switch erstmals die Ladenregale befüllte. In Kürze erscheint der Nachfolger "Tears of the Kingdom". Wir haben das wohl wichtigste Nintendo-Spiel des Jahres angespielt.

Außerdem haben wir uns in der Berufsspieler-Kolumne dem Gaming in den 1990er-Jahren gewidmet – und uns mit KI-Forschung auseinandergesetzt. Neun der zehn am besten bewerteten Forschungseinrichtungen befinden sich in China, wie ein neuer Report nahelegt.

