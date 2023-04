Der Besuch eines US-Atom-U-Boots in Südkorea soll auch der Abschreckung Nordkoreas dienen. Foto: AP/Amanda Gray

Pjöngjang/Seoul – Als Reaktion auf die nuklearen Aktivitäten Nordkoreas soll erstmals seit Jahrzehnten ein US-amerikanisches Atom-U-Boot in Südkorea Station machen. Der Besuch des U-Boots sei Teil von Maßnahmen zur Stärkung des atomaren Schutzschildes für Südkorea, die US-Präsident Joe Biden und Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol am Mittwoch bekanntgeben wollten, wie ein Regierungsvertreter in Washington mitteilte.

Keine Stationierung von US-Atomwaffen

Die geplanten Maßnahmen sollten angesichts der atomaren Aktivitäten Nordkoreas der Abschreckung dienen. Die Erklärung der beiden Präsidenten sehe neben einem verbesserten militärischen Abwehrschirm auch einen intensiveren Informationsaustausch zwischen Washington und Seoul vor. Nach Angaben aus Regierungskreisen ist eine Stationierung von US-Atomwaffen in Südkorea aber nicht geplant. Zusätzlich werde Seoul das Versprechen wiederholen, dass das Land kein eigenes Atomwaffenarsenal anstrebe.

Die militärischen Spannungen auf der Koreanischen Halbinsel haben sich zuletzt drastisch verschärft. Die kommunistische Führung in Pjöngjang droht immer wieder mit einer militärischen Eskalation in der Region. Angesichts der anhaltenden Provokationen Nordkoreas verstärkten Südkorea und die USA bereits ihre Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich. (APA, 26.4.2023)