Die vielen privaten Schwimmbäder bringen manche Gemeinden in Not. Diese greifen zu unterschiedlichen Maßnahmen, um gegen Wasserknappheit vorzugehen

Am 20. Mai ist es so weit, zumindest wenn der Wettergott mitspielt: Das Freibad in Artstetten-Pöbring im Bezirk Melk in Niederösterreich sperrt wieder auf. Es spielt alle Stückeln, mit einem solarbeheizten Wasserbecken, großer Liegewiese und einem behüteten Plätzchen für die Kleinen. Mit Tischtennis und Volleyball ist auch für Bewegungsmöglichkeit gesorgt. Herz, was begehrst du mehr? Viele Bürger und Bürgerinnen haben mit dem eigenen Pool im Garten darauf eine Antwort gefunden.

Über 150 davon beherbergt die Gemeinde – bei 460 Haushalten. Die Zahl wächst stetig, sagt Bürgermeister Karl Höfer (ÖVP) und zeigt Verständnis für seine Schäfchen: Man hüpfe halt ohne großen Aufwand zu jeder Tageszeit schnell einmal hinein. Gleichzeitig bescheren ihm die privaten Schwimmbäder auch Sorgen. Zumindest war das vor einigen Jahren so. 2019 und 2020 hat eklatanter Wassernotstand geherrscht. Damals hat man eine Poolbefüllungsliste eingeführt. "Sie hat sich sehr bewährt", sagt der Ortschef.

Im privaten Pool zu plantschen hat für viele Österreicher und Österreicherinnen Charme. 150.000 davon soll es hierzulande geben. Foto: dpa/Frank May

Alles im grünen Bereich. Zumindest derzeit. Auch weil man in Artstetten-Pöbring heuer nicht mit Wassernotstand rechnet. Für den Fall, dass Wasser wieder einmal so knapp wird wie vor zwei, drei Jahren, baut man aber vor. Mit der gesetzlichen Wasserleitungsordnung, die heuer beschlossen werden soll, werde man künftig auch eine gesetzliche Handhabe bei Verweigerern haben. Wer sich also nicht an die Vorgaben bei der Poolbefüllungsliste hält, begeht eine Verwaltungsübertretung, was eine Meldung an die Bezirksbehörde zur Folge hat.

Um das überprüfen zu können, hat die Gemeinde einen elektronischen Wasserzähler installiert. Fährt man zur Kontrolle durch den Ort, und ein Haushalt hat gestern 100 Kubikmeter verbraucht und heute 120, liegt nahe, dass ein Pool befüllt oder der Rasen gesprenkelt wurde – möglicherweise sogar mit unter der Erde verlegten Bewässerungsanlagen. Bürgermeister Höfer kennt aber seine Schäfchen und weiß, dass das in Artstetten-Pöbring nur Einzelfälle sind. Zwei, drei Haushalte, sagt er.

Poolbefüllungskalender

Auch der Wasserverband Südliches Burgenland hat heuer erstmals einen Poolfüllkalender für Gemeinden aufgelegt. Teilnahme: freiwillig. So locker nehmen es manch andere nicht mehr. Die steirische Gemeinde Pinggau hat mit 17. März via öffentliche Kundmachung nicht nur den Wasserverbrauch zur Befüllung von Schwimmbecken verboten. Auch die Bewässerung von Gärten und Parkanlagen sowie die Straßen- und Gehsteigreinigung sind untersagt. In Friedberg gelten seit 6. März dieselben Regeln. Zuwiderhandeln wird mit einer Geldstrafe von bis zu 2.180 Euro geahndet. Bürgermeister Wolfgang Zingl (SPÖ) wartet auf "einen richtigen Regenschauer", um die Maßnahmen aussetzen zu können.

In St. Anna am Aigen in der Südoststeiermark muss seit 2020 ebenfalls "zwingend" mit den Wassermeistern der Gemeinde Kontakt aufgenommen werden, ehe man mit dem Befüllen beginnt. Auch der Wasserleitungsverband Triestingtal und Südbahngemeinden, der unter anderem die Gemeinden Bad Vöslau und Berndorf umfasst, hat das in einer Wasserleitungsordnung gesetzlich verankert.

Sondersteuer

"Eine gute Sache", wie Roman Neunteufel befindet. Der Wasserexperte vom Institut für Siedlungswasserbau, Industriewasserwirtschaft und Gewässerschutz der Universität für Bodenkultur hält viel von dieser Art des Wassermanagements in Gemeinden. Wie viele von ihnen in Österreich sich solcher Lösungen bedienen, ist zumindest beim Gemeindebund nicht bekannt. Andere Kommunen haben andere Lösungen gesucht – und gefunden.

Etwa Eberschwang in Oberösterreich. Die Gemeinde im Bezirk Ried hat 2019 eine "Poolsteuer" eingeführt, die auch heute noch gilt. Manchmal müsse man die Poolbesitzer ein bisschen anstupsen, etwa durch Brieflein von der Gemeinde, aber die Sache funktioniere an sich, sagt Bürgermeister Josef Bleckenwegner (SPÖ). Das Argument kennen viele Gemeinden: Das Befüllen der Pools im Frühsommer führt zu enormen Verbrauchsspitzen – im Fall von Eberschwang waren es durchschnittlich 380 Kubikmeter Wasser pro Tag, zuweilen bis zu 500 Kubikmeter. Das forderte auch die Gemeinde heraus, argumentiert Bleckenwegner.

Gestaffelt nach Größe

Die Sonderabgabe fällt je nach Üppigkeit der Anlage unterschiedlich hoch aus. Die Größe des Beckens zählt: Seit damals haben Besitzer dafür eine jährliche Gebühr zwischen 50 und 100 Euro zu berappen. Und das zusätzlich zur Wassergebühr, die ohnehin zu entrichten ist, wenn das Wasser dafür aus dem Gemeindenetz bezogen wird. Wer noch über einen Hausbrunnen verfügt, darf weiterhin günstig pritscheln und muss die Sonderabgabe natürlich nicht bezahlen.

Das Befüllen der Pools im Frühsommer führt zu enormen Verbrauchsspitzen, das führt in so mancher Gemeinde zu Problemen. Foto: imago images/MiS

Auch das Thema Gerechtigkeit sei dabei ins Spiel gekommen: "Die Wassergebühren pauschal zu erhöhen haben wir als Gemeindevertreter als ungerecht empfunden. Wir wollten eine Regelung nach dem Verursacherprinzip treffen", sagte der Ortschef damals. Im Finanzausschuss und im Gemeinderat sei die Abgabe einstimmig beschlossen worden. Das Land Oberösterreich hat die Abgaben geprüft und genehmigt, als gesetzeskonform und sachlich gerechtfertigt. Während sich andere Ortschefs interessiert zeigten, hielten so manche Bürger die Abgabe für ungerechtfertigt. "Gut möglich, dass sie das heute noch tun, aber wir haben die Infrastruktur ausbauen können", sagt Bleckenwegner.

Spitzenzeiten sind das Problem

Der Wasserexperte Neunteufel hält das nicht für der Weisheit letzten Schluss. Eine Sonderabgabe nur für Pools hält er grundsätzlich für falsch und ungerecht, "in Bewässerungsanlagen fließt wenigstens so viel Wasser". Ohnehin sei das Poolbefüllen oder Bewässern oft kein Problem, wenn es eben nicht zu Spitzenzeiten erfolge. Was aus seiner Sicht noch gegen das Eberschwanger Modell spricht: "Jemand, der extra zahlt, denkt sich wohl, wenn ich schon mehr zahle, halte ich mich nicht zurück."

Fair Use sei aber schon lange ein Thema. Je kleiner eine Gemeinde sei, umso besser würde das funktionieren, wo alle alle kennen, sagt Neunteufel. Am wenigsten sei von solcher Rücksichtnahme in den Speckgürteln rund um Wien, Linz und Graz auszugehen. "Die Sensibilität steigt", bestätigt Bürgermeister Karl Höfer aus Artstetten-Pöbring Neunteufels These. 60 bis 70 seien es derzeit, die bereitwillig melden, wenn sie ihren Pool befüllen wollen. Anfangs waren es nur 20, sagt Höfer. Er freut sich, dass die Pools nicht nur mehr werden, sondern sich teilweise nun zu Schwimmteichen auswachsen. "Da wird nicht mehr jährlich befüllt", sondern auf das ökologische Gleichgewicht geachtet.

Blockgebühren

Stichwort Gleichgewicht, dazu hat Wasserexperte Neunteufel ebenfalls Anmerkungen. Eine Möglichkeit wäre ein Blocktarif: Wer über einen bestimmten Grundbedarf hinaus Wasser verbraucht, müsste mehr bezahlen. Solche Blockgebührenlösungen gebe es – aber nicht in Österreich. Schwierig sei die Frage, räumt Neunteufel ein, was Grundverbrauch ist und was Luxusverbrauch. Und was ist mit denen, die ihre Paradeiserpflanzen gießen? Das ist im Sinne der Versorgung mit regionalen Produkten gut. Rasenspritzen dagegen weniger.

Wie hoch der Grundverbrauch ist, weiß man in Österreich nicht. 2024 wird es dazu aus Neunteufels Forschung Näheres geben. 150 Kubikmeter seien jedenfalls der typische Jahresverbrauch.

In Bewässerungsanlagen fließe wenigstens so viel Wasser wie in Pools, urteilt Wasserexperte Neunteufel. Aber gegen Tomaten- und Salatgießen könne niemand etwas haben. Foto: Imago/Westend61

Wie viele Personen diese in einem Haushalt verbrauchen, wissen die Gemeinden nicht, sagt Neunteufel. Die Gemeinden dürften aus Datenschutzgründen nicht auf das Melderegister zugreifen. Der Datenschutz, so wichtig er sei, verunmögliche gute Lösungen. Dazu zählt Neunteufel auch andere technische Möglichkeiten: Beim Strom gibt es den Smartmeter, beim Wasser gebe es diese Möglichkeit auch, aber man habe dann wohl das gleiche Problem wie beim Smartmeter: 80 Prozent der Kunden würden wohl die Opt-out-Option ziehen.

Neunteufel hielte es für eine gute Idee, Wassergebühren zu staffeln – etwa 200 bis 500 Liter täglichen Verbrauch mit dem normalen Tarif zu bepreisen. Bei einer Poolbefüllung, die 1.000 Liter übersteigt, könnte die Gemeinde ihren Bürgern und Bürgerinnen dann vorgeben: Wenn du dich in den Poolbefüllungskalender einträgst und zu diesem Zeitpunkt deinen Pool befüllst, zahlst du normale Gebühren, wenn nicht, wird es teurer.

Dobersberg im Bezirk Waidhofen an der Thaya hatte zu Zeiten des Wassermangels im Jahr 2019 auch eine kreative Idee. Man hat mit einem Transportunternehmen ein Zustellservice für "Poolwasser" angeboten, bei dem Interessenten sich gegen ein kleines Entgelt von 30 Euro und die Bezahlung der entsprechenden Menge Wasser für den Pool liefern lassen konnten. Heuer braucht es das nicht, sagt Bürgermeister Martin Kößner – und seufzt erleichtert. (Regina Bruckner, 9.5.2023)