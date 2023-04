China habe aktuell das weitaus dynamischere Weltraumprogramm, heißt es in einer weiteren Tranche aus Pentagon-Leaks, die der 21-jährige Waffennarr Jack Teixeira zu verantworten hat. Die "Washington Post" hat die neuesten Dokumente gesichtet und zeichnet das Bild einer äußersten alarmierten Stimmung im Pentagon über die chinesischen Fortschritte aus waffentechnologischer Sicht.

Pekings Fähigkeiten, feindliche Kommunikation und GPS-Systeme zu stören (jammen), sich mit eigenen Satelliten an fremden Satelliten einzuhacken, Satelliten mit Lasern zu blenden oder Satelliten ins All zu schicken, aus welchen selbst wieder kleinere Spionagesatelliten entlassen werden, würden die USA und ihre Verbündete "einem signifikanten Risiko" aussetzen, heißt es in den Dokumenten – denn China sei wohl gewillt, all diese Fähigkeiten auch in einem etwaigen Konflikt mit Taiwan einzusetzen.

Nach sechs Monaten auf der chinesischen Raumstation kehrten drei chinesische Taikonauten nach China zurück. Foto: Peng Yuan/Xinhua via AP,

US-Militärexperten warnen seit Jahren vor den stets anwachsenden Fähigkeiten Chinas. So auch der US Secretary of the Air Force, Frank Kendall, in einer Konferenz im vergangenen Jahr. Er zeigte auf, dass China allein in der dreijährigen Geschichte seit der Gründung der US Space Force die Anzahl seiner Satelliten im Orbit auf 700 verdoppelt habe. Die erfolgreiche Landung eines Raumfahrzeuges auf der dunklen Seite des Mondes sowie die Landung eines Rovers auf dem Mars würden zudem von den chinesischen Fähigkeiten zeugen, wird immer wieder betont.

Das Center for Strategic and International Studies stellte kürzlich fest, dass China weiter Fortschritte mache in seinem Bestreben, die dominierende Nation im Weltall zu sein. Zweitstärkste Kraft seien sie ohnehin schon lange.

Erhebliche Schwächen in russischem Programm

Im Gegensatz dazu sei es "sehr wahrscheinlich", dass das von Problemen durchzogene russische Weltraumprogramm "binnen der nächsten zehn Jahre verschwindet", heißt es in den geleakten Dokumenten. Beide Staaten, sowohl China als auch Russland hätten darüber hinaus aber bereits bewiesen, dass sie in der Lage seien, mittels Raketen Satelliten im All abzuschießen. Der letzte erfolgreiche russische Test erfolgte 2021.

China hat zahlreiche Waffen, die aus dem Weltall kommende Objekte abfangen können. Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

Die Gründe für die Probleme von Russlands Weltraumprogramm fänden sich einerseits in Lieferkettenproblemen durch westliche Sanktionen. In dem Glauben, man könne sich auf westliche Komponenten und Ersatzteile verlassen, hatte Russland bis 2014 die Eigenproduktion drastisch zurückgefahren – nun versucht es diese mittels chinesischer Technik zu substituieren.

Aber auch die immer größer werdende kommerzielle Konkurrenz beim Transport von Menschen und Equipment ins Weltall bereitet Moskau sorgen. Ein namentlich nicht genanntes privates Weltraumunternehmen – gemeint ist SpaceX – könne Astronauten viel günstiger transportieren, als die 75 Millionen bis 85 Millionen US-Dollar, welche Russland für einen Platz an Bord verlange. Das tue dem russischen Geldbörserl empfindlich weh, wo seit 2020 ohnehin verstärkt am Weltraumprogramm gespart werde. Zuletzt traten immer wieder grobe technische Probleme im russischen Weltraumprogramm auf. (Fabian Sommavilla, 26.4.2023)