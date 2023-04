Exorbitante Grundstückpreise verteuern den Wohnbau in ganz Österreich. Gegensteuern tut not

Karl Wurm, ehemaliger Obmann des österreichischen Verbands der gemeinnützigen Bauvereinigungen, schreibt in seinem Gastkommentar darüber, warum in Österreich Wohnen so teuer ist.

Während die etablierte Wohnungspolitik mit glänzenden Augen darüber berichtet, wie ausländische Delegationen die hohen Qualitäten im österreichischen Wohnbau bewundern, erzählt ein junger Mann in Salzburg von den wirklichen Problemen der Menschen beim Wohnen und was man konkret ändern muss. Die Leute hören ihm zu, sie wählen ihn – nicht nur Junge, die keine leistbare Wohnung finden. Plötzlich wird öffentlich über ein Problem diskutiert, das es eigentlich im "Wohnmusterland" Österreich so gar nicht geben dürfte.

Kay-Michael Dankl hat im Wahlkampf auf das Thema Wohnen gesetzt. Foto: APA / Franz Neumayr

Leistbare Wohnungen zu bauen ist für Insider schon lange ein Problem. Neu errichtete Mietwohnungen sind, besonders für Alleinverdienende, zu teuer. Eigentum ist für die meisten Durchschnittsverdienenden praktisch unerschwinglich.

Der erste Lösungsreflex mancher Ökonomen heißt bauen, bauen, bauen! Das Angebot sei zu niedrig. Potenzielle Investoren und Vermieter bräuchten ordentliche Ertragsmöglichkeiten. Dann würden sie investieren, das senke Preise und Mieten. Diese Standardtheorie wirkt auch in Salzburg nicht mehr.

"In österreichischen Ballungszentren sind die Preise für Grundstücke in den letzten Jahren explodiert. Bemerkt haben es viele, auch in der Politik. Profitiert haben einige wenige Grundeigentümer, auch Kommunen."

Bauträger, besonders gemeinnützige, würden gerne mehr billigen Wohnraum bauen, die Nachfrage wäre da – sie schaffen es nicht mehr. Die Vermieter verdienen aufgrund der hohen Mieten mehr als anderswo, sie investieren trotzdem kaum in neuen Wohnraum. In- und ausländische Investoren bauen lieber Chaletdörfer im Luxussegment statt leistbare Wohnungen. Was ist also los?

Die Bankfinanzierung ist teurer geworden, von einem fast Nullzinsniveau auf drei bis vier Prozent. In den 1980er-Jahren waren es zehn bis zwölf Prozent, und trotzdem wurde leistbarer Wohnraum errichtet. Der Ausgabenanteil der Wohnbauförderung am BIP ist von über zwei Prozent in den 1990er-Jahren auf etwa 0,5 Prozent gesunken.

Lieferkettenprobleme bei Baumaterialien, teure Energie treiben derzeit Baupreise. Viele hoffen auf deren Sinken, hohe Baustandards stehen dem entgegen. Die notwendige ökologische Transformation des Bauens weg von fossiler Energie zu mehr Nachhaltigkeit wird es nicht zum Nulltarif geben.

Wer erhält den Zuschlag?

In österreichischen Ballungszentren sind die Preise für Grundstücke in den letzten Jahren explodiert. Bemerkt haben es viele, auch in der Politik. Profitiert haben einige wenige Grundeigentümer, auch Kommunen. Gegengesteuert wurde kaum, sieht man von Baurechtslösungen oder regionalen Preisfestsetzungen im Zuge einer Umwidmung ab.

Die Rahmenbedingungen für den Grundankauf sind, wie auf jedem Markt, wettbewerbsorientiert: Wer den höchsten Preis bezahlt, erhält den Zuschlag. Das gilt auch für Bauträger, die Sozialwohnbau betreiben sollten. Sie matchen sich beim selben Grundstück mit Errichtern von Luxusimmobilien, Familienstiftungen, in- und ausländischen Immobilienfonds und Finanzierungsgesellschaften, die eine Wohnimmobilie als Finanzanlage betrachten. Der Grundpreis spielt bei Investorenmodellen und Anlegerprodukten eine untergeordnete Rolle, jährliche Wertsteigerungen sind wichtig.

Wettbewerb verbilligt tatsächlich oft – nur nicht beim immer knapper werdenden Gut Grund und Boden. Dies ist in Salzburg und in anderen Zentren Österreichs evident. Knappheit treibt den Preis und damit den Gewinn für wenige.

Irre Grundpreise

Wien versucht seit Jahren gegenzusteuern. Der Wohnfonds gibt in einem Qualitätswettbewerbsverfahren für leistbaren Wohnraum Grundstücke ganz deutlich unter Marktniveau ab. Die preisdämpfenden Wirkungen auf den Wiener Grundstücksmarkt sind überschaubar. Seit einiger Zeit müssen bei größeren Widmungen zwei Drittel der Fläche mit geförderten Wohnungen und damit gedeckelten Grundpreisen verbaut werden. Zaghafte Erfolge scheinen sich abzuzeichnen.

Exorbitante Grundpreise hemmen inzwischen den gesamten Wohnungsmarkt, mehr als die höheren Zinsen bei der Bank. Sie verhindern zunehmend Wohnungseigentum für junge Familien. In Salzburg werden Wohnbauförderungsmittel nicht abgeholt, weil irre Grundpreise Projekte für leistbares Wohnen zu den Rahmenbedingungen der Wohnbauförderung verunmöglichen. Gleichzeitig ist es die Umwidmung der öffentlichen Hand, die den Wert steigert, einen Verkauf zu Höchstpreisen erst möglich macht.

Systemimmanenter Druck

Die Politik scheut sich, Grundpreise zu beschränken, obwohl das öffentliche Interesse, auch als juristische Kategorie, beim vielzitierten Grundbedürfnis Wohnen besonders hoch sein sollte. Laut Experten böte die Raumordnung im Widmungsverfahren Möglichkeiten – sie werden kaum genutzt. Der Druck auf mehr Wohnbauförderung zur Kostenabfederung ist somit systemimmanent – die Entlastung des Grundstücksmillionärs durch den Steuerzahler ebenso.

Die aktuelle Forderung nach mehr leistbarem Wohnen ist weder populistisch noch linksextrem. Über viele Jahrzehnte produzierte ein System aus erschwinglichen Grundstücken, günstiger Wohnbauförderung, kalkulierbaren Bankdarlehen, vernünftigen Baukosten, zusammen mit der Wohnungsgemeinnützigkeit sozial nachhaltige, generationenübergreifende leistbare Wohnungsbestände. Dieses System braucht es – mehr denn je! Allerdings mit einem System-Update frei von parteiideologischen Scheuklappen. (Karl Wurm, 27.4.2023)