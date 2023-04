Das Zentralorgan der Promis feiert am Donnerstag 75. Geburtstag. Chefredakteur Robert Pölzer freut sich über Streit bei Trennungen. Das sei wie eine Rauferei im U-Bahn-Hof – alle schauen zu

Die Ur-Bunte, die erstmals im April 1948 herauskam, hieß Das Ufer. Die Idee dazu stammte von Franz Burda, dem Vater des heutigen Chefs der Hubert Burda Media, Hubert Burda. Unter dem heutigen Namen Bunte erschien die Zeitschrift erstmals 1972.

STANDARD: Manche Menschen sagen, sie interessieren sich nicht für Klatsch. Glauben Sie das?

Pölzer: Es kann mir niemand erzählen, dass er sich nicht dafür interessiert, was sein Nachbar oder seine Kollegen machen. Aber es stimmt, manche lehnen People-Journalismus ab, weil sie damit ausdrücken wollen, dass sie intellektuell und ernsthaft sind. Letztlich ist das eine Frage der persönlichen gesellschaftlichen Positionierung.

STANDARD: Andere wollen wissen, wie es Michael Schumacher geht oder wo das Haus von Helene Fischer steht. Warum?

Pölzer: Oder welche neue Liebe Wolfgang Porsche hat und wie Angela Merkel ihre Kartoffelsuppe kocht. Die Bunte berichtet ja nicht nur über Showstars, auch über Politiker und Wirtschaftsbosse. Für das Interesse gibt es mehrere Gründe.

STANDARD: Welche sind das?

Pölzer: Es muss einen persönlichen Bezug geben. Warum leiden wir mit Michael Schumacher so mit? Weil wir ihn über viele Jahre kennengelernt haben. Das könnte ein Bruder, Cousin oder guter Freund sein. Oft werden Prominente wie ein Nachbar oder gar ein Familienmitglied gesehen. Das schafft Nähe. Und man gleicht mit seinem eigenen Leben ab.

STANDARD: Da sind die wenigsten so erfolgreich.

Pölzer: Aber viele fahren Ski. Dann erinnert man sich wieder: Schumacher fuhr abseits der Piste. Und man denkt vielleicht: Ich muss da künftig besser aufpassen und das auch meinen Kindern sagen. Der Prominente erlebt also etwas stellvertretend für mich.

STANDARD: Die Bunte gibt Lebenshilfe?

Pölzer: Das kann man so sehen. Gerne vergleicht man sich bei Scheidungen oder Trennungen, man will wissen, was dazu geführt hat. Wie man vielleicht verhindern kann, dass der Mann sich eine Jüngere nimmt oder die Frau den durchtrainierten Personaltrainer. Bunte versteht sich auch als Seismograf der Gesellschaft, sie transportiert den Wandel gesellschaftlicher Werte. Das Thema Diversität ist ein Beispiel. Außerdem kann man mitreden im Bekannten- und Freundeskreis, wenn man über Prominente Bescheid weiß.

STANDARD: Zählt auch Genugtuung dazu, nach dem Motto: Den Reichen geht’s nicht besser?

Pölzer: Durchaus. Man kann auch in der dicken Luxuslimousine sterben oder in der Villa unglücklich sein. Der Erfolg von Bunte besteht aber auch in ihrer Erzählhaltung. Wir berichten nicht von außen, etwa über den Wiener Opernball. Sondern wir sind mit dabei, sodass die Leserinnen und Leser das Gefühl haben, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein.

STANDARD: Sie mögen den Ausdruck "Klatsch" nicht, sondern sprechen lieber von "People-Journalismus". Was ist der Unterschied?

Pölzer: Klatsch bezieht sich ausschließlich auf das Private, das aus der Reihe fällt, und unterschlägt die ganze Person. Wenn wir ein Interview mit einem Schauspieler führen, reden wir auch über seine Filme, seine Haltung und bilden seine Karriere ab. Und natürlich sprechen wir mit Angela Merkel auch über Politik und nicht nur über die Kartoffelsuppe.

STANDARD: Wer ist für Sie ein Star?

Pölzer: Die Person muss in ihrem Leben etwas geleistet haben, ein guter Musiker sein, ein ernstzunehmender Politiker oder ein erfolgreicher Künstler. Wer im Dschungel für kurze Zeit berühmt war, der hat in den Augen unserer Leserschaft keine Leistung erbracht. Das sind keine Stars, nicht mal Prominente, sondern nur Phänomene.

STANDARD: Und kommen nicht in die Bunte?

Pölzer: Interessant sind sie nur, wenn sie die Social-Media-Welt verlassen und sich etwa mit einem richtigen Star zusammentun. Oder wenn sie einen Schicksalsschlag erleiden. Dann wird die mangelnde Bekanntheit durch die Schwere des Ereignisses ausgeglichen.

STANDARD: Sind Social-Media-Kanäle harte Konkurrenz, weil Prominente dort nur ihr bestes Bild zeigen?

Pölzer: Das war immer schon so – unabhängig von Social-Media-Kanälen. Presseabteilungen versuchen, einen Menschen in gutem Licht dastehen zu lassen. Aber das Geschäft ist härter geworden, weil es heute so viele Kanäle gibt. Wir wollen natürlich keinen solchen Verlautbarungsjournalismus, sondern einordnen und die Dinge so darstellen, wie sie sind. Oft werden Social Media auch als Waffe eingesetzt – wenn sich zwei bei einer Trennung fetzen. Das ist wie eine Rauferei im U-Bahnhof. Alle können zusehen. Für uns ist das ein Glücksfall, wenn die beiden für unsere Leserschaft interessant sind.

STANDARD: Wo ist die Grenze zum Privaten?

Pölzer: Alles, was mit Krankheiten zu tun hat und juristisch nicht zulässig ist oder eine Schmerzensgeldforderung nach sich ziehen könnte. Idealerweise geschieht generell eine Veröffentlichung im Einvernehmen mit der Person, über die berichtet wird. Das ist aber nicht immer möglich, beispielsweise bei einer Scheidung. Es kann sein, dass nur einer der Beteiligten reden will.

STANDARD: Es kommt immer wieder vor, dass die Bunte im Nachhinein Fotos oder Textteile schwärzen muss. Warum?

Pölzer: Juristische Auseinandersetzungen beziehen sich in den seltensten Fällen auf eine Falschberichterstattung, sondern sind der Auslegung des Persönlichkeitsrechts geschuldet. Jemand sagt etwa: Ich habe nie über meine Beziehung öffentlich gesprochen, also dürft ihr auch nicht über meine Scheidung berichten. Wenn jemand in der Bericht erstattung seine Persönlichkeitsrechte verletzt sieht, unterlassen wir die weitere Verbreitung der betroffenen Stellen, diese finden Sie dann im E-Paper nachträglich geschwärzt.

STANDARD: Aber Sie machen es dennoch?

Pölzer: Das hängt vom Einzelfall ab. Wenn eine Person so bekannt ist und Vorbildfunktion hat, dass man zu ihr aufschaut, dann muss man auch solche Seiten beleuchten dürfen, wenn sie also eine persönliche Niederlage erleidet. Das gilt erst recht, wenn zuvor die Hochzeit zelebriert worden ist und sich das Paar immer wieder gemeinsam gezeigt hat. Dann wird es für den Prominenten schwieriger, Berichterstattung über Trennungen zu unterbinden. Höhen und Tiefen gehören zu jedem Leben.

STANDARD: Schauspieler Elyas M’Barek, die Schriftstellerin Helene Hegemann und der Fußballer Manuel Neuer wollten nicht so gerne beleuchtet werden, die "Bunte" bekam Unterlassungsforderungen. Schätzt die Redaktion den Wunsch der Prominenten nach Privatsphäre manchmal falsch ein?

Pölzer: Nein. Aber wer das Risiko einer solchen Unterlassungserklärung nicht eingehen möchte, der wird sich mit Berichterstattung über Prominente sehr schwertun. Es ist auch kein Fall mit dem anderen vergleichbar, und Richter urteilen, was das Persönlichkeitsrecht betrifft, in Deutschland sehr unterschiedlich.

STANDARD: Oft soll ja gar nicht Berichterstattung über Scheidung verhindert werden, sondern Spekulation über neue Partner.

Pölzer: Eine neue Liebe ist immer etwas Faszinierendes. Dann erinnert man sich auch, wie war das, als man sich selbst verliebt hat. Oder fragt sich: Ist der Prominente seinem Typ treu geblieben? Das ist einfach spannend.

STANDARD: Gerne berichtet die "Bunte" auch über die Hotspots der Reichen und Schönen, Mallorca, St. Moritz …

Pölzer: … und Kitzbühel – die Hotspots der High Society. Wir sind stellvertretend für unsere Leserinnen und Leser vor Ort. So können sie auch daran teilhaben. Das heißt aber nicht, dass wir das als ideales Lebensbild aufzeigen und vermitteln, alle müssten Rolls-Royce fahren.

STANDARD: Gezeigt wird ein Lebensstil, der nicht unbedingt ressourcenschonend ist. Man denke an Privatjets und Yachten. Haben Sie damit kein Problem?

Pölzer: Man kann das kompensieren. Wenn man auf der einen Seite über dieses Luxusleben berichtet – was unsere Leserinnen und Leser ja interessiert –, dann kann man auf der anderen Seite auch Prominente zum Thema Nachhaltigkeit zu Wort kommen lassen. Über gesellschaftliche Veränderungen zu berichten war immer schon ein Anliegen der Bunten.

STANDARD: Krankheit, Reisen, Liebe, Leid, Nachwuchs – welche Geschichten lesen Sie persönlich am liebsten?

Pölzer: Wenn es um Paare geht. Zu guten Geschichten gehören immer zwei, weil da passiert immer was – im Positiven wie im Negativen. Die wichtigsten Storys bei uns sind also: neue Liebe, Hochzeit, Trennung. Das beschäftigt die Menschen am meisten. (Birgit Baumann, 27.4.2023)