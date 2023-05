Die Krönung am 6. Mai in der Westminster Abbey bringt lückenlose Dokumentation auf allen Kanälen. Wem das zu viel ist: DER STANDARD hat Tipps für royales Gegenprogramm

Wie wird man eine aufmüpfige Regentin, die gelernt hat zu widersprechen? Bei "Bridgerton" respektive "Queen Charlotte" kann sich Charles etwas abschauen. Foto: Netflix

Die Krönung am 6. Mai in Westminster Abbey bringt einen neuen König, Zuschauenden darüber hinaus vor allem lückenlose Dokumentation auf allen Kanälen. Puls 24 überträgt von 9 bis 14 Uhr live, der ORF 2 ist bis nach 16 Uhr dabei, inklusive einer 50-minütigen Zusammenfassung der Krönungszeremonie im Hauptabendprogramm. Rundum warten Dokus ohne Ende, man wird sich dem Spektakel nicht entziehen können. Die Gefahr der Übersättigung ist groß. Wem das zu viel ist: DER STANDARD hat Tipps fürs royale Gegenprogramm:

Queen Charlotte

Stoisch, unabhängig, bestimmend und meistens grantig: So kennen Streamingjunkies Her Royal Highness Queen Charlotte aus "Bridgerton". Das war nicht immer so, erzählt der neue, von Produzentenikone Shonda Rhimes selbst entwickelte Serienableger. Rhimes ist mit "Grey's Anatomy", "Private Practice" und "Station 19" bekannt für emanzipierte und feministische Serien. Dass der Weg der Regentin durch ein Tal der Tränen führt, versteht sich von selbst, ebenso leidenschaftliches Übereinanderherfallen und Austausch von Körperflüssigkeiten – insbesondere an "geraden Tagen", bei dem allerlei Geschirr zu Bruch geht. Mit jugendlichem Zorn steht die stürmische Queen für Geschlechtergerechtigkeit und Diversität – nicht nur an geraden Tagen. Netflix

Young Royals

Bei den Fans dieser schwedischen Serie kullern jetzt schon die Krokodilstränen. Die Geschicke von Prinz Wilhelm im Internat und seine romantische Beziehung mit Simon, einem Mitschüler, rührten die Herzen. Die dritte Staffel kommt, wird aber die letzte sein. Schluchz! Netflix

3 Haselnüsse für Aschenbrödel

Der Defa-Weihnachtsklassiker, zur Feier des Anlasses mitten im Jahr und weil dieses Aschenbrödel überhaupt das Beste von allen ist. Diese Magd geht keine Kompromisse ein und weiß sich zu helfen. Um ihr Ziel zu erreichen, spannt sie sogar Tauben für ihre Dienste ein. Am Ende bekommt sie, was sie will, steht am Altar und schmust mit dem süßen Jungkönig. Dem Wirrkopf muss sie zwar noch einige Flausen austreiben, aber das wird schon. Der Papakönig wiegt zufrieden seinen überdimensionalen Königshut. Alles gut. Diverse Streamingplattformen

The Great

Noch so eine rabiate Überregentin. Wie wurde Katharina die Große zur mächtigen Kaiserin Russlands? Schön aussehen allein reicht nicht, es braucht auch Intellekt und Ideale. Von allem besaß Prinzessin Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst ausreichend, so viel ist historisch gesichert, dazu einen Hofstab, der ihr treu zur Seite stand, und ein hohes Maß an Skrupellosigkeit, was wiederum hilft, den Vollpfosten von einem Ehemann loszuwerden. Eine Serie wie Wodka: scharf, intensiv und hinterlässt keine üblen Gerüche. Amazon Prime

Anne Boleyn

Als der britische Sender Channel 5 bekanntgab, wer die Titelrolle der neuen Serie Anne Boleyn spielen werde, ging ein Aufschrei durch soziale Medien. "Nonsens", "absolut schrecklich", "WTF!", posteten die einen. "Gute Idee", kann es kaum erwarten", "Schau ich mir an!", jubelten die anderen: Zwischen völliger Ablehnung und absoluter Begeisterung reichte die Erregungsbandbreite. Der Grund: Channel 5 besetzte die Gattin des Tudor-Königs Heinrich VIII. mit der schwarzen Schauspielerin Jodie Turner-Smith. Das allein ist schon ein spannender Zugang, die Serie braucht sich aber auch so nicht zu verstecken. Z. B. Canal+

Game of Thrones

Wer nicht genug von gekrönten Häuptern kriegen kann, ist mit George R. R. Martins Fantasy-Schlachtross gut bedient. Vor allem kann man sehen, wie Königshäuser ticken und dass die Mitglieder meistens nicht von großer Liebesfähigkeit und Empathie gesteuert sind. Vorbilder für König Charles III. finden sich hier kaum, die abschreckenden Beispiele bilden im Gegenteil die große Mehrheit – man erinnere sich an Joffrey, einen sadistischen, dabei strunzdummen Kindkönig. Einzig Landeslord Eddard Stark käme vom Charakter her infrage, doch sein Schicksal ist nicht erstrebenswert: Er war nach einer Staffel tot. Sky

The Crown

Diese Serie ist wie das Wesen der englischen Monarchie: Es geht mit ihr bergab. Sah man in dem Epos zu Beginn noch eine vielschichtige, glanzvolle, tiefgründige Biografie des Königreichs, geht es mittlerweile mehr um die oberflächliche Darstellung historisch abgelatschter Ereignisse. Das hängt leider auch mit einer fatalen Fehlbesetzung in der jüngsten fünften Staffel zusammen. Dominic West ist ein großartiger Schauspieler, aber ein Prinz Charles ist er nicht. Zum Niederknien hingegen sind Josh O'Connor als junger Prinz und Claire Foy sowie Olivia Colman als stolze Queens. Von Staffel eins bis vier ist die Netflix-Serie ein beglückendes Gegengericht zur Krönungsvöllerei. Netflix

Anna und der König von Siam

Nicht der bieder-fade Film mit Jodie Foster und Chow Yun-Fat, auch nicht der triefende Musical-Vorgänger mit Deborah Kerr und Yul Brynner aus dem Jahr 1952, sondern die mehrteilige Version aus 1972, ebenfalls mit Yul Brynner und Samantha Eggar. Die Serie ist zwar genau genommen auch fad und bieder, für entspannende Stunden zum Abschalten nach dem Krönungswahnsinn zu empfehlen und als solche eine Kuriosität: Filme in Fernsehserien umzuwandeln war damals neu. Die Zeiten haben sich wahrhaft geändert. Wieder holt der thailändische König eine britische Gouvernante, um seinen Sohn und Erben, Kronprinz Chulalongkorn nach modernen, westlichen Maßstäben zu erziehen. Im Laufe der Zeit entwickeln die beiden eine enge, natürlich nur platonische Beziehung. Der König ist schließlich polygam, huch! Als Musical war der Stoff ein Welterfolg. Yul Brynner ging damit noch bis kurz vor seinem Tod auf Tournee. Die Serie wurde nach der Hälfte der Spielzeit eingestellt. Et cetera, et cetera, et cetera. Prime Video

Sisi

Mode, Drama, Soap-Opera und eine Masturbationsszene – viel mehr war die Serienvariante von RTL und ORF nicht, dafür darf man diese Kitschoper vermutlich die nächsten 200 Jahre im Fernsehen sehen. So es dann noch eines gibt, aber das ist ein anderes Thema. Sorry, das ist keine Empfehlung, ebenso können Sie sich Netflix' "Die Kaiserin" sparen. Investieren Sie stattdessen in eine Kinokarte, um den Bedarf an Habsburger-Historienfilmen zu decken: Marie Kreutzers "Corsage" und Frauke Finsterwalders "Sisi & ich" sind die bessere Wahl. RTL+

Peaky Blinders – Gangs of Birmingham

Nach dem Ersten Weltkrieg ist Großbritannien eine Brutstätte der Gewalt und Kriminalität. Heimgekehrte Soldaten, normale Bürger und lokale Banden kämpfen inmitten des wirtschaftlichen Umbruchs ums Überleben. Mittendrin steht die berüchtigte Peaky-Blinders-Gang, angeführt von Thomas Shelby (Cillian Murphy). "Peaky Blinders" ist Kult und Shelby auf seine Weise ein König. Sky

(Doris Priesching, 4.5.2023)

