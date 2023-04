Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) und Klubobfrau Sigrid Maurer (Grüne) am Mittwoch bei der Präsentation des neuen ORF-Gesetzes. Foto: APA/EVA MANHART

Hier sind die Mediennews vom Mittwoch:

ORF-Gesetz vorgestellt: 15,30 Euro Beitrag pro Monat, ORF.at soll audiovisueller werden Limit für Textmeldungen auf ORF.at. ORF-Gehälter werden ab 170.000 im Jahr namentlich veröffentlicht. Die Neuerungen im Überblick – Mit Reaktionen

Harald Fidler Das ORF-Gesetz ist eine verpasste Chance Dem Entwurf der Regierung fehlt eine grundlegende Debatte über Aufgabe und Sinn von öffentlich-rechtlichem Rundfunk

Podcast: Wird der neue ORF zu mächtig? –Der ORF bekommt eine neue Finanzierung und mehr digitales Angebot – darauf hat sich die Regierung geeinigt. Doch an dieser Umsetzung gibt es viel Kritik

Maulkorb "Unmissverständlicher Auftrag" an FM4-Redaktion, über ORF-Reform zu schweigen In einer Mail an alle FM4-Mitarbeiter gibt Programmdirektorin Gradištanac die Anweisung, nicht über die ORF-Reform zu berichten. "Unzulässig", sagt die Redaktion

Öffentlich-rechtlich Medienwissenschafter Novy: "Teil der Haushaltsabgabe könnte an private Medien fließen" Öffentlich-Rechtliche sollten sich mehr in Richtung Plattform entwickeln und mit Privaten kooperieren, schlägt Leonard Novy vor. Der ORF gehöre entpolitisiert



Studie Mehr als die Hälfte der Befragten in Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Polen über Zustand der Pressefreiheit besorgt Besondere Sorgen machen sich ältere Bürgerinnen und Bürger

Fox News Russland sieht die US-Meinungsfreiheit ohne Tucker Carlson beschnitten

Die Trennung von Carlson und Fox News hatte am Montag für Aufsehen gesorgt



Ab Mittwoch auf Disney+ Erster afrodeutscher DDR-Polizist, Werbestar, Staatsfeind: Disney+ verfilmt "Sam – Ein Sachse" Die erste deutsche Originalproduktion von Disney+ ist ab Mittwoch abrufbar. Die Serie mit Malick Bauer in der Titelrolle basiert auf Meffires Biografie

TV-Tagebuch Sechs Stunden Nervenkitzel mit der neuen Staffel "LOL – Last One Laughing" auf Amazon Prime Es wird gebellt, getrötet und gekreischt. Von dadaistischen Einlagen über Slapstick-Stunts bis zu Parodien ist alles dabei



Rampenschau Promi-News: Geheimnis um Sofia Richie gelüftet, Maria Furtwängler im Fake-Clinch, Day-O! Auf Instagram postet die "Tatort"-Kommissarin einen Raufhandel unter Jurorinnen, Désirée Nosbusch feiert den Geburtstag ihrer Tochter

Rassismus-Vorwurf "Spiegel"-Karikatur sorgt in Indien für Ärger Minister Modi: "In einigen Jahren wird Indiens Wirtschaft größer sein als die von Deutschland"

Switchlist Unterwegs nach Cold Mountain, Kampf um die SPÖ, Arm trotz Arbeit: TV-Tipps für Mittwoch Rückkehr der wilden Riesen, Allergien – Wenn die Natur dein Feind wird, Irak – 20 Jahre nach dem US-Krieg, Aurora – Star wider Willen, Das Schweigen der Lämmer – Mit Radiotipps

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und einen angenehmen Abend!