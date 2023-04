Der Erfolg der KPÖ bringt SPÖ und Grüne unter Druck und ruft Kritiker auf den Plan, die vor einer Abkehr von der liberalen Marktwirtschaft warnen. Was steckt hinter dem Erfolg der KPÖ in Salzburg, wird die Linke nach links rücken? Diskutieren Sie mit!

Es war nur eine Regionalwahl, aber sie hat viel Staub aufgewirbelt: In Salzburg hat die KPÖ plus elf Prozentpunkte an Stimmen gewonnen, Grüne und Neos überholt – und ist auf Platz vier gelandet. Vor allem in der SPÖ, in der aktuell die Mitgliederbefragung zum neuen Vorsitz läuft, sorgte das Ergebnis für heftige Debatten: Ist es Zeit, nach links zu rücken, oder stimmt die Positionierung? Kritiker der Entwicklung sehen aber schon die politischen Ränder gestärkt, neben der FPÖ rechts kehren nun auch die Kommunisten auf der Linken zurück.

Was folgt aus dem Ergebnis: Wie radikal und populistisch muss eine Linke in Österreich sein? Rund um diese Frage dreht sich die neue Ausgabe von "STANDARD mitreden".

Mit dabei sind diesmal die Grünen-Politikerin Viktoria Spielmann, aktuell Wiener Landtagsabgeordnete, der SPÖ-Funktionär (Wien-Alsergrund) und Hochschullehrer an der Fachhochschule des BFI, Nikolaus Kowall, Tobias Schweiger, Bundessprecher der KPÖ, der Politikexperte Thomas Hofer und der Neos-Politiker Gerald Loacker.

Wie immer gilt: Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Gäste oder schreiben Sie uns, wie links die linken Parteien in Österreich eigentlich sein sollten. Die spannendsten Beiträge wollen wir in der Sendung diskutieren. Zu sehen gibt es diese am Sonntag. Moderation: András Szigetvari. (red, 26.4.2023)