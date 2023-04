London – Der am vergangenen Sonntag durchgeführte London-Marathon hat womöglich indirekt danach ein Todesopfer gefordert. Ein 45-jähriger Mann verstarb auf der Heimreise von dem Event, wie die Organisatoren der Veranstaltung am Mittwoch bekanntgaben. Der Teilnehmer aus Nottingham war ein erfahrener Läufer, den Klassiker in der englischen Hauptstadt absolvierte er diesmal in respektablen 2:53:26 Stunden. Die Gründe für den Tod des Mannes würden noch untersucht, wie es hieß. (APA/Reuters, 26.4.2023)