Hiobsbotschaften im Bankensektor wie zuletzt bei der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse führten zu Diskussionen über die Qualität der Eigenmittel von Kreditinstituten. Foto: AP / Damian Dovarganes

Sind Banken aneinander wechselseitig beteiligt, stellen sich komplexe Fragen: Haben die Eigenmittel der Bank trotz Überkreuzbeteiligung dieselbe Qualität? Sind Gläubiger im Rahmen des Kapitalschutzsystems ausreichend geschützt?

Die Grundproblematik bei Überkreuzbeteiligungen ist anhand eines einfachen mathematischen Beispiels schnell erklärt. Ist die A-Bank mit 30 Prozent an der B-Bank beteiligt und die B-Bank mit 20 Prozent an der A-Bank rückbeteiligt, ist die A-Bank mit 30 Prozent von 20 Prozent, somit zu sechs Prozent, an sich selbst beteiligt. Wirtschaftlich gesehen ist diese sechsprozentige Selbstbeteiligung wertlos und daher fiktiv. In der Praxis kann sich diese "Selbstbeteiligung" durch komplexe wechselseitige und ringförmige Beteiligungsverflechtungen zwischen mehreren Kreditinstituten erheblich verschärfen.

Erhöht die A-Bank ihr Kapital mit Einlageleistungen von Aktionären, mit denen ein wechselseitiges oder ringförmiges Beteiligungsverhältnis besteht, stammen diese Einlagenleistungen zumindest im Ausmaß der Selbstbeteiligung aus dem eigenen Vermögen der Bank. Damit wird das buchmäßige Eigenkapital erhöht – ohne realen wirtschaftlichen Vermögenszuwachs.

Gefahren für die Gläubiger

Überkreuzbeteiligungen bei Banken bergen Gefahren für die Gläubiger. Das zeigt sich eindrücklich bei Finanzkrisen und Verlustsituationen. Kommt es zu einem Abwertungsbedarf bei einer der Banken, führt dies aufgrund der Überkreuzbeteiligungen ebenfalls zu einer Abwertung bei den anderen Banken, unabhängig von deren eigener Geschäftsentwicklung. Eine Bank zieht die anderen in einer Abwärtsspirale mit hinunter.

Verluste können sich bei diesen Beteiligungskonstrukten somit stärker zum Nachteil der Gläubiger auswirken als bei nicht verbundenen Gesellschaften. Erholt sich eine der Banken, kommt es hingegen wieder gleichsam einem Jo-Jo-Effekt zu einer Aufwärtsspirale. Macht die Bank Gewinne, schlagen sich diese nicht nur unmittelbar in ihrer eigenen Bilanz nieder, sondern auch ein weiteres Mal über eine Erhöhung der Beteiligungswerte an den anderen Instituten, die diese Gewinne vereinnahmt haben. Die Bank macht sich künstlich reicher, als sie tatsächlich ist.

Überkreuzbeteiligungen bei Banken stehen aber auch aus einem anderen Grund in der Kritik: Bei wechselseitigen Beteiligungen kann der Bankvorstand Einfluss auf die eigene Hauptversammlung nehmen. Es besteht die Gefahr, dass die Vorstände der jeweiligen Bank die Stimmrechte aus den wechselseitigen Beteiligungen so ausüben, dass sie zwar auf eine gegenseitige Verständigung angewiesen sind, aber keiner Kontrolle mehr durch die eigentlichen Anteilseigner unterliegen. Dieses Problem verschärft sich, wenn Syndikatsverträge zwischen den Banken bestehen und die freien Aktionäre zersplittert sind oder wenn bei Publikumsgesellschaften nur ein geringer Streubesitz besteht.

Ausweis von Abzugsposten

Aus regulatorischer Sicht müssen in diesen Fällen beim Ausweis der Eigenmittel einer Bank Abzugsposten hingenommen werden. Das in Österreich unmittelbar anwendbare EU-Eigenmittelrecht (CRR) bestimmt, welche Mittel dem Kreditinstitut als "hartes Kernkapital" uneingeschränkt und unmittelbar zur Deckung von Risiken oder Verlusten zur Verfügung stehen muss. Das Gesetz bietet hier einen problematischen Auslegungsspielraum.

Werden die Überkreuzbeteiligungen lediglich als sogenannte "wesentliche Beteiligungen" eingestuft, können Freibeträge von den Eigenmittelabzugsposten in nicht unerheblichem Ausmaß in Anspruch genommen werden. Keine Freibeträge gibt es, wenn eine Überkreuzbeteiligung vorliegt, die Eigenmittel der Institute in künstlicher Weise erhöht. Das wäre beispielsweise dann der Fall, wenn Kapitalerhöhungen bei einem wechselseitig und ringförmig beteiligten Bankenkonstrukt zeitlich abgestimmt werden. Das Geld wird in diesem Fall lediglich im Kreis geschickt. (Peter Stiegler, 28.4.2023)