Eine goldene Mitte zwischen dem Kampf für Gleichberechtigung und reaktionärer Politik gibt es nicht, sagt der Politikwissenschafter René Rusch in seinem Gastkommentar.

Macht in den USA Politik gegen diskriminierte Minderheiten: Gouverneur Ron DeSantis 2022 nach der Unterzeichnung eines "Stop Woke Act". Foto: AP / Daniel A. Varela, Miami Herald

Es ist unerfreulich, (m)eine journalistische Lichtgestalt zu kritisieren, aber Barbara Coudenhove-Kalergi bemüht sich in "Gendern nervt, Anti-Gendern auch" um Ausgewogenheit, wo diese fehl am Platz ist. "Zu viel politische Korrektheit nervt", stellt sie fest und ergänzt, dass auch "antipolitische Korrektheit nervt". Ihre Kolumne ist eine Gegenüberstellung politisch korrekter Sprachblüten und der "Anti-Woke-Bewegung". So entsteht der Eindruck zweier Lager.

Political Correctness ist seit den 1990ern in erster Linie ein reaktionäres Schreckgespenst, mit dem emanzipatorische Bewegungen diskreditiert werden sollen. Die Rede von Sprechverbot, Schweigespirale und Sprachpolizei dient dazu, den Anliegen marginalisierter Gruppen die Aufmerksamkeit zu entziehen. Die Vorgehensweise der "Kämpfer für die Meinungsfreiheit" ist dabei stets die gleiche: Ein paar Anekdoten werden im Feuilleton herumgereicht und gnadenlos aufgebauscht. Bei näherer Betrachtung bleibt vom "linken Gesinnungsterror" zwar wenig über, aber das wird ausgeblendet: Überzeugung durch Wiederholung. Political Correctness ist mittlerweile als Wokeness umbenannt worden, Unterschiede zwischen den beiden Schreckgespenstern gibt es keine – es tun nur alle so, als wäre Wokeness etwas Neues.

Mehr als "nervig"

Coudenhove-Kalergi beteiligt sich selbstverständlich nicht an solcher Agitation, aber auch ihre Darstellung von Political Correctness / Wokeness erschöpft sich in der Auflistung einiger belustigender Episoden. So wurde Konrad Paul Liessmann einmal von seinem eigenen Institut geschlechtsneutral als "sehr geehrt. Liessmann" angeschrieben. Was Coudenhove-Kalergi aufzählt, kann durchaus zur Kategorie "nervig" gezählt werden – mehr ist aber nicht dahinter. Das Erstaunliche ist, dass die "Anti-Woke-Bewegung" ebenfalls unter "nervig" subsumiert wird. Denn die angeführten Beispiele wie die homosexuellenfeindliche Hetze in Russland oder die Politik von Floridas Gouverneur Ron DeSantis sind weit mehr als das:

In Russland ist es nicht "nur" die alles dominierende Staatspropaganda, welche den Hass auf alle, die nicht heterosexuell sind, schürt – jegliche positive Äußerung über Homosexualität steht unter Strafe. DeSantis hat in Florida Gesetze wie das "Don't Say Gay"-Law und den "Stop Woke Act" erlassen: Lehrkräfte können gekündigt werden, wenn sie über Homosexualität sprechen; es ist verboten, an Schulen über strukturellen Rassismus zu unterrichten; tausende Bücher sind aus Bibliotheken verbannt worden (erst kürzlich traf es eine Graphic Novel über Anne Frank).

Keine goldene Mitte

Die Diskrepanz zwischen den angeführten Beispielen könnte nicht größer sein: Auf der einen Seite harmlose Sprachblüten, auf der anderen Seite Hetze und staatlich exekutierte Zensur. Dieses eklatante Missverhältnis wäre anzusprechen, statt den Eindruck zu vermitteln, Woke und Anti-Woke wären gleichermaßen problematisch. Es gibt zudem keine politisch korrekte "Ideologie", keinen "woken Mob". Was als "Bewegung" dargestellt wird, ist tatsächlich die Summe aller emanzipatorischen Bemühungen von Randgruppen. Diese ziehen mitnichten alle an einem Strang, zum Teil arbeiten sie gegeneinander. Deren Aufbegehren mag manche nerven – doch das ist im Grunde nichts anderes als der Kampf gegen Diskriminierung, für Teilhabe, für Respekt.

Unter dem Vorwand des Kampfes für Meinungsfreiheit gelingt es laufend, menschenfeindliche Standpunkte in den Diskurs zu schleusen: "Man darf überhaupt nicht mehr sagen, dass …" Und wer für diskriminierende Aussagen in der Kritik steht, hat stets eine praktische Ausflucht parat: "Mir wird der Mund verboten!" Zwischen Woke und Anti-Woke ein Gleichgewicht sehen zu wollen nützt allein den Radikalen. Es gibt keine goldene Mitte zwischen dem Kampf für Gleichberechtigung und reaktionärer Politik. (René Rusch, 2.5.2023)