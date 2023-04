Foto: IMAGO/sport pictures-Razvan Pasa

Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel haben sich Österreichs Handball-Männer am Mittwoch vorzeitig Platz eins in der EM-Qualifikation gesichert. In Bukarest setzte sich die Truppe von Ales Pajovic gegen Rumänien mit 35:30 (19:17) durch, das Ticket für die Endrunde im Jänner 2024 in Deutschland hatte man schon zuvor in der Tasche gehabt. Rang eins bringt Mykola Bilyk und Co. auch in Topf 2 und damit eine bessere Position für die EM-Auslosung am 10. Mai in Düsseldorf.

Der letztlich klare Erfolg war allerdings recht mühsam erarbeitet. Eine Halbzeit lang tat sich Österreich schwer, konnte sich aber von 8:11 (15.) auf 14:12 (23.) zurückarbeiten und lag von da an nicht mehr in Rückstand. Rumänien, das noch um sein Ticket kämpft, blieb bis zur 46. Minute lästig (24:26), konnte den ÖHB-Sieg letztlich aber nicht mehr gefährden. Am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF Sport +) hat Österreich in Bregenz gegen die Färöer damit die historische Chance, eine EM-Qualifikation erstmals mit dem Punktemaximum auf Platz eins abzuschließen.

"Ich bin richtig stolz. Wir haben nur drei Trainings gehabt, ich war vor dem Spiel nervös", resümierte Pajovic angesichts des fixierten ersten Platzes. Die Aufgabe gegen die Färöer, die am Mittwochabend die Ukraine 33:26 schlugen, werde dennoch kein Spaziergang – so wie schon beim knappen 30:28-Sieg im Hinspiel. "Es wird nicht so einfach sein, die Färöer brauchen die Punkte", sagte Pajovic. Er muss um Goalie Florian Kaiper bangen, der sich in der ersten Hälfte in Bukarest eine noch nicht näher bestimmte Knieverletzung zuzog. (APA, 26.4.2023)

Ergebnis der Handball-EM-Qualifikation der Männer vom Mittwoch:

Gruppe 4, 5. Runde:

Rumänien – Österreich 30:35 (17:19)

Beste Werfer AUT: Bilyk 7, Wagner, Zivkovic je 6

Färöer – Ukraine 33:26 (17:12)