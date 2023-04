Ab Freitag soll das Abbild der Königsgemahlin in einer neuen Abteilung zu sehen sein. Es handelt sich um die zweite Figur von Camilla in dem Wachsfigurenkabinett

Die Wachsfigur von Camilla erhält den letzten Schliff. Foto: AP / Yui Mok / PA

London – Die Londoner Touristenattraktion Madame Tussauds hat eine neue Wachsfigur der britischen Königsgemahlin Camilla in ihre Ausstellung aufgenommen. Wie das Wachsfigurenkabinett mitteilte, soll das lebensechte Abbild der 75-Jährigen von Freitag an in einer neuen Abteilung gemeinsam mit Figuren von König Charles (74), dessen verstorbenen Eltern Queen Elizabeth II. und Prinz Philip sowie Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) zu sehen sein.

Krönung am 6. Mai

Charles und Camilla sollen am 6. Mai in der Westminster Abbey zum König und der Königin Großbritanniens gekrönt werden. Madame Tussauds dürfte mit der Ankündigung eine gute Woche vorher auch den dazu erwarteten Besucherstrom im Blick haben. "Während für viele Menschen dies die erste Erfahrung einer Krönung wird, ist die Krönung von König Charles III. die achte, die Madame Tussauds London feiert", sagte der Chef der Touristenattraktion Tim Waters.

Die neue Camilla-Figur trägt ein dunkelblaues Kleid der Designerin Anna Valentine sowie Nachbildungen einer Tiara mit passender Kette, die einst schon Queen Elizabeth II. trug. Es ist bereits die zweite Wachsfigur von Camilla bei Madame Tussauds in London. (APA, 27.4.2023)