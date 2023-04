Es gab kein direktes Aufeinandertreffen der drei Kandidaten für den SPÖ-Vorsitz. In einer Art Stellvertreterdisput gingen einander nur drei Fans respektvoll auf die Nerven

In dieser Galerie: 2 Bilder Wer kann die SPÖ einen? fragte Puls 24 am Mittwochabend. Foto: screenshot Puls 24 Anneliese Rohrer und Peter Hacker in der Puls 24-Sondersendung über die SPÖ. Foto: Puls 24 screenshot

Die Zahl Drei bringt der SPÖ momentan kein Glück. Die letzten drei Landtagswahlen ließen sie schrumpfen. Jene, die hoffen, die Partei aus dem Chaos ins Licht der Ordnung führen zu können, sind die streitenden Drei. Immerhin: Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil und Andreas Babler sind auf Puls 24 nur zum indirekten Triell angetreten.

Es gab separate Interviews, keine direkte Zerfleischung; in einer Art Stellvertreterdisput gehen einander nur drei Fans respektvoll auf die Nerven. Roland Fürst verteidigt Doskozil und erzählt, dass seine Mutter FPÖler Norbert Hofer gewählt habe. Dies zeige den SPÖ-Vertrauensverlust. Im Übrigen sei Doskozil "nicht an allem schuld!". Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ärgert das "Affentheater, das wir abliefern" und hält Doskozil nicht frei von Schuld an diesem. Er meint die Zwischenrufe aus dem Burgenland.

Babler-Unterstützerin Natascha Strobl ist die Glücklichste in der Runde. Sie schwärmt über die basisdemokratischen "schönen Dinge, die passieren". Politkommentatorin Anneliese Rohrer wirkt da, ohne es zu sein, mehr wie ein besorgtes SPÖ-Mitglied. Sie macht sich Sorgen über die Partei, fast wie über jemanden, der auf der Intensivstation liegt. Im Übrigen, so Rohrer, hätte kein Mann ausgehalten, was Rendi-Wagner ertrage. Dass man über sie nur als "Pam" spricht, sei schon eine Zumutung.

Es ging debattenmäßig munter weiter, die Kandidaten wirkten eher als Nebendarsteller. Komisch. Die Publikumsumfrage, die parallel lief, brachte sie wieder in Erinnerung. Doskozil 50 Prozent, Babler 38 und Rendi-Wagner 12 Prozent. Es ist ein Zwischenergebnis, die Befragung läuft bis zum Wochenende. (Ljubiša Tošić, 27.4.2023)