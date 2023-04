Am Mittwoch wurde bei einer Razzia in Wien und Niederösterreich eine Tonne Cannabis sichergestellt. Foto: AP / Jeff Chiu

Wien – Pro Jahr werden in Österreich rund zwei Tonnen Cannabis sichergestellt. Das berichtete der Leiter des Büros zur Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität im Bundeskriminalamt, Daniel Lichtenegger, der Austria Presse Agentur. Cannabis sei damit auch weiterhin die beliebteste Droge, so der Ermittler. "Wir heben 1.000 Plantagen im Jahr aus", sagte Lichtenegger. Erst am Mittwoch informierte die Wiener Polizei über die Sicherstellung von mehr als einer Tonne Cannabis.

Cannabis im Wert von vier Millionen

"Das ist schon eine außergewöhnlich große Menge", sagte Lichtenegger über den Fund der Wiener Polizei. Der österreichische Schnitt liege schließlich bei drei Plantagen pro Tag. Die Drogen-Ermittler des Wiener Landeskriminalamtes stellten in einer konzertierten Aktion bei Razzien in Wien und Niederösterreich eine Tonne und 60 Kilogramm Cannabis sowie Golddukaten im Wert von fast 300.000 Euro sicher. Der Straßenverkaufswert des Suchtgiftes liegt laut der Landespolizeidirektion Wien bei 4.240.000 Euro. Dort war am Mittwoch die Rede von einem ganzen Lkw, der nötig gewesen sei, um die Menge an Drogen abzutransportieren. In zwei insgesamt 2.000 Quadratmeter großen Hallen hätten die Täter eine hochprofessionelle Produktion von Cannabis mit Arbeitsteilung betrieben, hieß es.

Über die Qualität des Krautes war am Mittwoch noch nichts bekannt. Der Mittelwert von Cannabis liegt heutzutage bei rund neun Prozent THC bei den kriminaltechnischen Untersuchungen. Dabei seien jedoch auch Ausreißer möglich, so der Kriminalist. "Die Höchstwerte können auch über 50 Prozent liegen", sagte er. Auf der Straße erhältliches Cannabis weist laut ihm heutzutage in der Regel einen THC-Anteil von zwischen zehn und 20 Prozent auf. "Die Qualität ist heutzutage sicher besser als vor zehn Jahren, auch weil es mittlerweile hochindustrielle Produktionsstätten gibt", so Lichtenegger.

"Nummer Eins"

Von industrieller Cannabis-Produktion spricht die Polizei laut Lichtenegger ab einer Menge von 1.000 Pflanzen. "Darunter gibt es noch die Kategorien large ab 500 Pflanzen und medium ab 250", so Lichtenegger.

Cannabis sei nicht nur in Österreich wohl die beliebteste Droge. "Wir sehen das auch international Cannabis ist noch immer die Nummer Eins." Darauf folgen Kokain und Heroin. "Die Menge die wir sicherstellen liegt hier pro Jahr zwischen 60 und 100 Kilo." Nachsatz: "Das ist insofern bedenklich, weil gerade Opioide wie Heroin schnell zum Tod führen können." Wobei der leitende Ermittler betonte, dass auch der Trend bei synthetischen Drogen wie Crystal Meth in Österreich nach oben zeige. Auch das sei besorgniserregend. (APA, 27.4.2023)