[Inland] Kern für Doskozil im roten Führungskampf, Rendi-Wagner von Kern "menschlich" enttäuscht

[International] Wie sich China im Ukrainekrieg als Vermittler einbringen will

[Wirtschaft] Ökonomin Weber: "Erleben starke Umverteilung zugunsten der Unternehmen"

[Etat] Neuer Beitrag bringt ORF 710 Millionen Euro pro Jahr, ORF.at soll audiovisueller werden

"Manchmal schmerzt Veränderung", sagt Medienministerin Raab über das ORF-Gesetz

[Kultur] Immer Ärger mit den Landeshymnen, die Lösung liegt im Austropop

[Panorama] Madame Tussauds enthüllt neue Wachsfigur von Königsgemahlin Camilla

[Wissenschaft] Eiszeitmenschen deckten Kohlenhydratbedarf womöglich aus einer unerwarteten Quelle

Wetter: Die nordwestliche Strömung bleibt wetterbestimmend. Von Südwesten her steigen die Temperaturen auf allen Höhen allmählich wieder an, in dieser energiereicheren Luftmasse kommt es im Westen und Süden auch über Mittag zu lokaler Schauerbildung. Dabei steigt auch die Schneefallgrenze tagsüber auf bis zu 2000m an. Überall sonst ist es veränderlich bewölkt und überwiegend niederschlagsfrei. Schwach windig. Frühtemperaturen 1 bis 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen 10 bis 17 Grad.

Zum Tag: Heute ist Welttag des Designs