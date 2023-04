Pras Michel soll Millionen für die Unterstützung des malaysischen Geschäftsmannes Jho Low erhalten haben. Foto: REUTERS/Nathan Howard

Am Mittwoch hat eine Jury in den USA den Musiker Prakazrel "Pras" Michel, Mitglied der Hip-Hop-Gruppe The Fugees, für schuldig. Der Rapper wurde beschuldigt, an einer Reihe von Lobbyingkampagnen für einen malaysischen Geldgeber beteiligt gewesen zu sein. Die Strafhöhe ist noch ausständig.

Der 50-Jährige war in zehn Punkten angeklagt, darunter Verschwörung, Handeln als Agent einer ausländischen Regierung, Zeugenbeeinflussung und Fälschung von Wahlkampffinanzierungsunterlagen. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, gemeinsam mit dem malaysischen Geschäftsmann Jho Low versucht zu haben, die Regierungen der Präsidenten Barack Obama und Donald Trump zu beeinflussen.

Seiner Verurteilung vor einem Bundesgericht in Washington ging ein Prozess mit hochkarätigen Zeugen wie dem ehemaligen US-Generalstaatsanwalt Jeff Sessions und Hollywoodstar Leonardo DiCaprio voraus. Letzterer soll selbst ein Naheverhältnis zu Jho Low gehabt haben, dieser soll Millionen in den Film "The Wolf of Wall Street" gesteckt haben.

Michel "extrem enttäuscht"

Low, den in New York ebenfalls ein Strafprozess erwartet, weil er 4,5 Milliarden Dollar aus dem malaysischen Staatsfonds 1MDB veruntreut haben soll, bleibt auf freiem Fuß. Er soll mit dem Geld unter anderem Luxusgüter von Kunstwerken bis zu Yachten gekauft haben.

Michels Anwalt David Kenner sagte vor dem Gerichtsgebäude, er sei "extrem enttäuscht" über das Urteil, hoffe aber weiterhin, dass die Richterin die Anklage fallen lassen werde.

Zwei Millionen Dollar für Obama-Kampagne

Die Fugees gewannen zwei Grammys für ihr meistverkauftes Album "The Score" aus dem Jahr 1996. Doch 2012, so die Staatsanwaltschaft, brauchte Michel dringend Geld und arrangierte sich mit Low, der dafür bekannt war, pompöse Partys zu veranstalten und Prominenten große Geldsummen zu zahlen.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, Michel habe zugestimmt, etwa zwei Millionen Dollar von Low in Obamas Wahlkampf 2012 zu leiten und im Gegenzug dafür Millionen Dollar zu erhalten. Da es in den USA Ausländern verboten ist, an US-Wahlkampagnen zu spenden, soll Michel die Herkunft des Geldes verschleiert haben.

Lobbying auch bei Trump

Michel wurde auch beschuldigt, das Justizministerium der Trump-Ära davon überzeugen haben zu wollen, die zivil- und strafrechtlichen Ermittlungen gegen Low im Zusammenhang mit dem 1MDB-Skandal einzustellen, und versucht zu haben, die US-Regierung im Namen Chinas zu beeinflussen, um den chinesischen Milliardär und Dissidenten Guo Wengui nach China zurückzuschicken.

Im Zeugenstand sagte Michel, dass die 20 Millionen Dollar, die Low ihm im Lauf von neun Monaten im Jahr 2012 zahlte, dazu dienten, Low ein Foto mit Obama zu verschaffen. Michel räumte ein, dass er einen Teil des Geldes verwendet hat, um drei seiner Freunde die Teilnahme an zwei politischen Spendensammlungen für Obamas Wahlkampf 2012 zu bezahlen, bestritt aber, dies auf Anweisung von Low getan zu haben.

"Sobald er mir das Geld gab, lag es in meinem Ermessen, wie ich das Geld ausgab, denn es ist mein Geld", sagte Michel vor den Geschworenen. (Reuters, red, 27.4.2023)