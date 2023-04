Supermodels präsentieren Tom Fords finale Kollektion.

Foto: Steven Klein / Tom Ford

Keine Vorankündigung, kein großes Spektakel – ein Social-Media-Posting von Tom Ford reichte, um die Modewelt in Aufruhr zu bringen. Der US-Amerikaner überraschte am Mittwoch mit der Veröffentlichung einer Kollektion in Form von drei Kurzvideos: Es soll seine letzte sein, heißt es in einem knappen Statement. Die Stücke sind eine Hommage an vergangene Kollektionen und umfassen Highlights aus den vergangenen 13 Jahren, in denen Tom Ford unter seinem eigenen Namen Damenmode kreierte. Präsentiert werden die Entwürfe konsequenterweise von Supermodels, die den Designer auf seinem Werdegang begleiteten: Amber Valetta, Karlie Kloss, Joan Small und einige weitere. Für das Styling zeichnet Carine Roitfeld, eine Instanz der internationalen Modewelt, verantwortlich.

Tom Fords überraschendes Posting.

Gestartet hat Tom Ford sein Label mit Brillengestellen und Parfums. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde der gebürtige Texaner Mitte der Neunzigerjahre. Als Designdirektor bei Gucci hat er der italienischen Luxusmarke zu neuem Glanz und Rekordumsätzen verholfen. Als sich die Gucci-Gruppe im Jahr 2000 die Marke Yves Saint Laurent (YSL) einverleibte (jetzt gehören beide zur Kering-Gruppe), designte er dort zusätzlich die Prêt-à-porter-Kollektionen für Damen. Aufgrund strategischer Unstimmigkeiten verließ Ford 2004 Gucci und YSL. Der Schock war groß in der Modewelt. Hohe Wellen in der Branche schlug vergangenen Herbst auch die Nachricht über die Übernahme des Labels Tom Ford durch den US-Kosmetikkonzern Estée Lauder für 2,3 Milliarden Dollar.

Tom Ford bei der diesjährigen Oscar-Party von "Vanity Fair". Foto: APA/AFP/Michael Tran

Wer in Zukunft für die Marke designen wird, ist noch nicht klar. Gerüchten zufolge steht der Name Peter Hawkings im Raum. Er war bisher für die Herrenkollektion zuständig. Und auch welchen Projekten Tom Ford sich widmen wird, ist offen. Wer weiß, vielleicht wird es weitere Filme von ihm geben, er führte 2009 und 2016 Regie bei seinen Filmen "A Single Man" und "Nocturnal Animals". (red, 27.4.2023)