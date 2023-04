1,43 Milliarden Menschen Das Baby, das Indien zum bevölkerungsreichsten Land der Welt machte

Das Neugeborene von Mutter Manu Bala ist bereits nach wenigen Sekunden auf der Welt berühmt. Es ist an dem Tag geboren, an dem Indien China als bevölkerungsreichstes Land der Welt ablöste, das verkündete die Uno am Dienstag offiziell