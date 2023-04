Bing weiß, welche Webseiten User besuchen. Foto: AP / Richard Drew

Dank des eigenen KI-Chatbots kann Microsoft immer mehr Nutzerinnen und Nutzer für seinen Edge-Browser gewinnen. Die hauseigene Suchmaschine Bing konnte im März deshalb sogar die Marke von 100 Millionen täglichen Usern durchbrechen. Sie alle sind jedoch mit einem Privatsphärenproblem konfrontiert, wie ein aktueller "The Verge"-Bericht zeigt. Der Browser schickt nämlich alle URLs besuchter Webseiten an die Bing-API-Webseite, wie User auf Reddit herausfanden.

Konkret geht es demnach darum, dass die neueste Version von Edge fast bei jeder besuchten Webseite eine Anfrage an bingapis.com verschickt. Diese inkludiert laut dem Bericht die vollständige URL. "Die Suche nach Verweisen auf diese URL liefert nur sehr wenige Ergebnisse und keine Dokumentation zu dieser Funktion", schreibt der Reddit-User "hackermchackface", der in einem Unterforum auf das Problem aufmerksam gemacht hatte.

Inhaltsschaffenden folgen

Tatsächlich dürfte es sich laut "The Verge" um ein neues, aber bisher inkorrekt implementiertes Feature handeln, das mit der neuesten Browserversion standardmäßig aktiviert wurde. Eigentlich solle dieses nur bestimmte URLs an Bing verschicken und ermöglichen, bestimmten Inhaltsschaffenden (zum Beispiel Youtubern) über mehrere Webseiten hinweg zu folgen. Die Testphase für das Feature hatte Microsoft schon Anfang letzten Jahres angekündigt, nun scheint es an alle User ausgerollt zu werden.

"Wir sind uns der Berichte bewusst, untersuchen sie und werden geeignete Maßnahmen ergreifen, um alle Probleme zu lösen", erklärt Microsoft in einer Stellungnahme. Weitere Erklärungen, wie es zu diesem Fehler kommen konnte, hat das Unternehmen allerdings nicht geliefert.

Deaktivieren

In der Zwischenzeit kann und sollte das "Follow creators"-Feature deaktiviert werden. Dafür muss man die Edge-Einstellungen öffnen und den Unterpunkt "Datenschutz, Suche und Dienste" auswählen. Scrollt man nun ganz nach unten, findet sich der "Dienste"-Bereich. Hier kann man die Funktion deaktivieren. (red, 27.4.2023)