Prominente Abgänge bei der "Kleinen Zeitung". Foto: fid

Graz – Einige Ressortleiter und insgesamt sechs Journalistinnen und Journalisten haben das Angebot angenommen, die Redaktion der "Kleinen Zeitung" einvernehmlich zu verlassen. Chefredakteur Hubert Patterer bestätigt entsprechende STANDARD-Informationen auf Anfrage. Weitere Abgänge gibt es in der Innenpolitik und im Redaktionsmanagement.

Das aktuelle Angebot angenommen haben laut Patterer Georg Renner und Veronika Dolna, die bisher die Innenpolitik leiteten. Ebenso verabschieden sich einvernehmlich der Graz-Chef Bernd Hecke und, ebenfalls aus der Graz-Redaktion, Ulrich Dunst. Zudem die Ressortchefin Wirtschaft in Kärnten, Astrid Jäger. Das Angebot hat auch Mario Kleinberger aus dem Sportressort der "Kleinen Zeitung" Kärnten angenommen.

Patterer zum Angebot an die Redaktion: "Es sind in Summe sechs von 220 redaktionellen Mitarbeitern an den Standorten Kärnten, Graz und Wien."

"Kleine"-Redaktionsmanager Bernd Olbrich wiederum hat – laut Patterer abseits des aktuellen Sparpakets – seinen im März 2024 anstehenden Pensionsantritt vorgezogen und scheidet mit Ende Mai aus.

Aus der "Kleine"-Innenpolitik verabschieden sich zudem die Journalisten Max Miller und Moritz Ablinger abseits des Personalpakets. Beide wechseln zu "Profil". Ablinger war freier Mitarbeiter aus dem Trainee-Projekt der "Wiener Zeitung" bei der "Kleinen".

"Die durch die Abgänge entstehenden Vakanzen werden zeitnah und auf Basis der strategischen Anforderungsprofile qualitativ und namhaft nachbesetzt. Das gilt insbesondere für die Wiener Redaktion. Die Gespräche dazu laufen, auch zu eingelangten Bewerbungen" erklärt Patterer.

Die "Kleine Zeitung" trennte sich vor dem Angebot bereits von neun Journalistinnen und Journalisten im Rahmen eines Sparpakets. Es gab auch Teilzeitregelungen und Umstrukturierungen. (Harald Fidler, Walter Müller, 27.4.2023)