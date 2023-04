Wiens Freibäder starten am 2. Mai in die Saison. Neu ist ab Juli ein Außenbecken im Brigittenauer Bad. Weitere Schwimmhallen und ein Hallenbad sind geplant. Die Tickets wurden teurer

Die gute Nachricht für alle Wasserratten: Das Badewetter wird in den kommenden Monaten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit besser. Foto: APA / Tobias Steinmaurer

13 Grad. Bewölkt. Niederschlagswahrscheinlichkeit von 60 Prozent. So sieht nach aktuellem Stand die noch unsichere Wetterprognose für Wien für kommenden Dienstagvormittag aus. Die Stadt bleibt trotz der durchwachsenen Aussichten ihrer Tradition treu und läutet am 2. Mai um 9 Uhr den Saisonstart der Wiener Freibäder ein. Corona-Einschränkungen sind wie im Vorjahr kein Thema mehr. Die gute Nachricht für alle Wasserratten: Das Badewetter wird im Verlauf der kommenden Monate mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit besser.

Noch läuft das Wasser – und der letzte Feinschliff für die Eröffnung der Bädersaison. Foto: Foto: APA / Tobias Steinmaurer

Der für die Bäder zuständige Stadtrat Christoph Wiederkehr von den Neos gab am Donnerstag mit Hubert Teubenbacher, dem Chef der MA 44 (Bäder), einen Ausblick auf die Saison: So wird aktuell im Großfeldsiedlungsbad in Floridsdorf eine zweite Schwimmhalle errichtet. Die Fertigstellung ist bis April 2024 geplant. Das Freibad bleibt trotz der Bauarbeiten normal offen. Im Bad in der Brigittenau wird ein neues Außenbecken errichtet, das Anfang Juli in Betrieb gehen soll. Das Brigittenauer Hallenbad bleibt wegen der Dachsanierung noch bis Oktober gesperrt.

Neues Hallenbad in der Seestadt Aspern geplant

Die Bauprojekte sind Teil der Bäderstrategie 2030: In diesem Rahmen werden zwischen 2021 und 2030 insgesamt 115 Millionen Euro in die Bäder-Infrastruktur investiert. So sollen auch das Simmeringer Bad, das Höpflerbad in Liesing sowie das Laaerbergbad jeweils eine neue Schwimmhalle erhalten. Am weitesten gediehen ist das Vorhaben beim Simmeringer Bad: Hier wird eine Fertigstellung bis April 2025 angepeilt. Ebenfalls auf der Agenda der Stadt ist bis 2030 die Errichtung eines neuen Hallenbads in der Seestadt Aspern. Hier läuft aber erst die Flächenwidmung.

Im Großfeldsiedlungsbad wird bis April 2024 eine zweite Schwimmhalle errichtet. Foto: APA / Tobias Steinmaurer

Im Angelibad bei der Alten Donau werden die Sportareale saniert. Im Schafbergbad muss die mit 102 Metern längste Rutsche der städtischen Bäder generalüberholt werden. Errichtet wird dort auch ein neues Rutschenzielbecken mit einem Sofaauslauf: Hier werden die Rutschgäste sanft abgebremst.

Laut Teubenbacher werden aktuell bei den Wiener Bädern 17.000 Quadratmeter für Photovoltaikanlagen genutzt. "Auch in Zukunft wird alles, was verfügbar ist, für Solarpaneele genutzt." Bei drei Standorten sind zusätzliche Anlagen mit weiteren 2.000 Quadratmetern sowie Wärmepumpen geplant.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) ist für die städtischen Bäder zuständig. Foto: APA / Tobias Steinmaurer

Eintritte teurer als im Vorjahr

Wiederkehr verwies darauf, dass es in den Bädern im Sommer wieder ein kostenfreies Animationsprogramm geben werde – etwa für Beachvolleyball. Auch Nachhilfe oder Englischlernen wird angeboten. Sommerschwimmkurse sind ebenfalls geplant.



Die Teuerungswelle machte auch angesichts der gestiegenen Energiekosten vor den städtischen Bädern nicht halt: Eine Tageskarte ohne Ermäßigung kommt auf sieben Euro, im Vorjahr waren es 6,20 Euro. Ein Kinder-Tagesticket kostet 2,40 Euro (bisher 2,10 Euro), Jugendliche zahlen 3,90 Euro (bisher 3,40 Euro). Als Badeschluss für die städtischen Freibäder ist der 17. September geplant.

Wenn es heiß wird, können die Wiener Bäder in der Hochsaison auch einmal so aussehen wie hier im Laaerbergbad. Foto: Heribert Corn

Salzburger Freibäder öffnen bereits am Freitag

In Salzburg starten die städtischen Freibäder bereits am Freitag in die Badesaison. Das Wasser ist auf angenehme Temperaturen von bis zu 23 Grad aufgeheizt. Von Ende April bis Mitte September sind das "Lepi" und das "Volksi" täglich von 9 bis 19 Uhr, bei Badewetter bis 20 Uhr geöffnet. Das AYA-Freibad lädt täglich ab 7 Uhr zum Frühbaden ein.

"Wir wollen, dass sich die Menschen den Badespaß in unseren Bädern leisten können, daher haben wir auch die Tarife nicht angehoben. Wir werden in den kommenden Jahren unsere Freibäder weiter modernisieren und für die Menschen noch attraktiver machen", sagt Bürgermeister-Stellvertreter Bernhard Auinger (SPÖ), der für die städtischen Betriebe zuständig ist. Neben der normalen Saisonkarte um 85 Euro für Erwachsene gibt es auch einen vergünstigten Zehnerblock um 42,50 Euro und eine Familiensaisonkarte um 97 Euro.

Heuer neu ist das Angebot für Menschen mit einer Aktivkarte, für sie kostet eine Saisonkarte nur 19 Euro. Die Aktivkarte, die es ab 1. Mai gibt, soll es Menschen mit geringem Einkommen erleichtern, am sozialen und kulturellen Leben der Stadt teilzunehmen. Anspruchsberechtigt sind Volljährige mit einem Hauptwohnsitz in Salzburg, die nicht mehr als 1.392 Euro im Monat verdienen. (David Krutzler, Stefanie Ruep, 27.4.2023)