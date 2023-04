Colorado Avalanche und Coach Jared Bednar dürfen sich nun keine Niederlage mehr leisten. Foto: APA/Getty Images via AFP/Matthew Stockman

Denver (Colorado) – Die Colorado Avalanche stehen in der National Hockey League (NHL) vor dem Aus. Nach einer 1:3-Niederlage gegen die Seattle Kraken am Mittwoch liegen die Titelverteidiger in der "best of seven"-Serie der ersten Runde mit 2:3 im Hintertreffen. Boston verpasste indes den vorzeitigen Aufstieg ins Viertelfinale, die Florida Panthers verkürzten in der Serie auf 2:3.

In Denver setzte der Gast aus Seattle nach einem torlosen ersten Drittel in Person von Morgan Geekie die erste Duftmarke. Colorado reagierte umgehend und kam durch Nathan MacKinnon zum schnellen Ausgleich. Noch vor Spielhälfte waren es jedoch erneut die Kraken, die in Führung gingen. Tye Kartye netzte ein. Kaum war das dritte Drittel angepfiffen, stellte Yanni Gourde für Seattle auf 3:1. Zu mehr als dem Anschlusstreffer durch Evan Rodrigues reichte es für Colorado nicht mehr. Spiel sechs findet in der Nacht auf Samstag in Seattle statt.

Auch die Boston Bruins gingen mit einer Heimniederlage vom Eis. Der Grunddurchgangssieger der Eastern Conference verlor vor heimischem Publikum gegen die Florida Panthers in der Overtime 3:4, kann in der Nacht auf Samstag in Sunrise aber den Sack zumachen. (APA, 27.4.2023)

NHL-Ergebnisse von Mittwoch – Play-off, 1. Runde (best of seven):

Eastern Conference:

Boston Bruins – Florida Panthers 3:4 n.V. – Stand in der Serie: 3:2

Western Conference:

Colorado Avalanche – Seattle Kraken 2:3 – Stand 2:3