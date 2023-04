Federico Dimarco (li) sorgte für die Entscheidung. Foto: AP/Luca Bruno

Mailand – Titelverteidiger Inter Mailand ist erster Finalist im italienischen Fußball-Cup. Der Champions-League-Halbfinalist gewann am Mittwochabend das Halbfinal-Rückspiel der Coppa Italia gegen Juventus Turin mit 1:0. Acht Tage nach dem 1:1 im Hinspiel sorgte Federico Dimarco mit seinem Treffer in der 15. Minute für die Entscheidung. Gegner von Inter im Endspiel am 24. Mai im Olympiastadion von Rom ist entweder Fiorentina oder Cremonese.

Die beiden Außenseiter treffen am Donnerstagabend (21.00 Uhr) aufeinander. Das Hinspiel hatte Fiorentina beim Klub von Emanuel Aiwu mit 2:0 gewonnen. Der Ex-Rapidler sah dabei die Rote Karte. (APA/dpa, 27.4.2023)